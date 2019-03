Raket lansa desde Gaza ta impacta contra cas na Tel Aviv

TEL AVIV/GAZA- Un raket lansa den oranan di anochi di diadomingo for di e Gaza Strip a impacta contra di un cas situa den noord di Tel Aviv, heridando shete persona. E situacion aki a pone cu Prome Minister Israeli, Benjamin Netanyahu a regresa Israel mas trempan, mirando cu e tabata na Merca.

E raket a impacta contra di un vivienda di Mishmeret, na mas di 80 km di e Gaza Strip, un alcance poco comun pa e tipo di lansamentonan aki for di e enclave Palestino.

E Forsanan Arma Israeli riba Twitter a acusa e movemento Islamista Hamas pa e lansamento di “raket di fabricacion local”.

E mando militar Israeli a dicidi tambe di manda “dos brigada di refuersa pa e zona di e comando sur”, e region di e Gaza Strip y a manda yama un cantidad no determina di reservistanan.

E militarnan a agrega tambe cu e raket a wordo lansa for di e zona sur di e teritorio Palestino y cu a recore casi 120 km.

Netanyahu, cu ta di bishita na Merca, a priminti di responde “cu forsa” na e atake y a dicidi di haci su bishita “mas cortico”.

Den pleno campaña electoral na Israel, pa e eleccionnan legislativo di dia 9 di april, unda cu Netanyahu a aspira na impone un mandato nobo, e Prome Minister a bisa cu “un atake criminal a wordo cometi contra di e Estado di Israel y nos lo responde cu forsa”.

Ministerio di Defensa Israeli a anuncia cu e pasonan fronteriso lo wordo cera pa persona y servicionan entre Israel y e enclave Palestino.

Israel y Hamas a enfrenta otro den tres guera den e Gaza Strip desde cu e movemento Islamista a bin na poder na 2007 despues di cu e comunidad internacional a nenga di reconoce su victoria den e eleccionnan legislativo.

Na 2018 e dos partidonan casi ta caba den guera. Despues di un stop di tiramento na november y segun cu e prome aniversario di e manifestacionnan yama “E gran marcha di regreso”, e tension ta sigui aumenta.

E caida di e raket den un cas na Mishmeret a causa un candela, segun polis y servicionan di auxilio.

Cuater adulto y tres mucha, entre nan un baby di seis luna, a wordo hospitalisa den e hospital Kfar Saba. Seis ta miembro di e mesun famia y ta interna pa kemaduranan.

Aniversario bou tension

E ultimo enfrentamento serio entre Gaza y Israel tabata na mei mei di maart ora cu forsanan Israeli a bombardia un centenar di obhetivonan di Hamas, entre nan un importante compleho subteraneo pa fabrica raket, den represalia na e tironan riba teritorio Israeli.

Cuater Palestino a resulta herida den e atakenan aki.

Prensa Israeli a menciona e posibilidad di cu e rakentnan, di tipo Fajr, a wordo activa di manera accidental den un operación di mantencion.

Hamas y Yihad Islamico a nenga di ta responsabel pa e lansamentonan aki.

Según e fecha 30 di maart ta acerca, e tension den e zona aki ta aumento. Dia 30 di maart ta e prome aniversario di e “Gran Marcha di retorno”, un mobilisacion contra di e blokeo Israeli di e enclave y pa e derecho di Palestinonan na regresa na nan tera for di cual nan a huy of a wordo expulsa cu e creacion di Israel na 1948.

