RAIZ tocante asunto di LAFT: Ban cuminsa serca nos mes

RAIZ a tuma nota di e desaroyonan relaciona cu supervision financiero, CAft y gobierno di

reino. RAIZ ta para banda di tur partido cu realmente ta defende e interesnan di e pueblo di

Aruba. Na mesun momento, RAIZ ta di opinion cu nos tin cu cuminsa serca nos mes pa

mehora loke ta cay bou di nos responsabilidad, den e caso aki nos finansas publico.

Negligencia di tarea di Parlamento Un di e fayonan cu a causa dificultadnan financiero pa nos pais, ta e falta di control di Parlamento riba decisionnan (iresponsabel) di Gobierno. Esaki a tuma luga bou di Gabinete Mike Eman y lamentablemente a continua bou di Gabinete Wever-Croes. Un di e ehempelnan pa cu esaki ta e protocol di 22 di november 2018 cu Gabinete Wever-Croes a firma cu Hulanda. E protocol aki ta un di e motibonan di e problemanan actual relaciona cu CAft. RAIZ a tuma nota cu fraccion di MEP ta culpa Hulanda pa e impasse relaciona cu CAft, pero ta ignora e protocol di Gabinete Wever-Croes, asina negliciando e tarea principal di Parlamento, cu ta pa controla gobierno. Den e protocol di 22 di november 2018, Gabinete Wever-Croes y Hulanda a palabra den articulo III, inciso 2: “… Dit ontwerp beperkt zich tot het aanpassen van artikel 14 van de LAft aan de normen zoals bepaald in onderdeel I van dit protocol.” y den inciso 3: “Inwerkingtreding van de LAft moet uiterlijk voor 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden, maar niet voordat daarover in de Rijksministerraad overeenstemming is bereikt.” Cu esaki Gabinete Wever-Croes mes ta acorda pa no cambia e LAft, cu excepcion di normanan nobo, y cu prome cu e cambio di LAft drenta na vigor, gobierno di reino mester bay di acuerdo. Pues Gabinete Wever-Croes, similar na Gabinete Mike Eman anteriormente, a ‘habri porta’ pa Hulanda mete den nos proceso legislativo cu ta cay bou di nos autonomia. Prome minister a ripiti na varios ocasion cu Gabinete Wever-Croes lo tene su mes na e protocol aki. Gabinete Wever-Croes pa mas cu dos luna caba no a manda e concepto di ley pa cambia e LAft pa gobernador pa e por wordo ratifica. E ley aki a wordo aproba door di Parlamento caba y ta inclui e amienda di coalicion. Gobierno di reino tin plania pa trata e tema aki dia 30 di augustus 2019. Esaki ta 1 ehempel caminda Gabinete Wever-Croes mes ta haci palabracionnan cu Hulanda, mientras cu Parlamento di Aruba ta neglicia su rol di tene ministernan responsabel pa nan maneho, pero na mesun momento ta purba ‘score’ politicamente bou capa di defende e autonomia di pais Aruba. Especialmente un parlamento mester realisa cu defende nos autonomia ta cuminsa na controla nos propio gobierno y tene nos propio ministernan responsabel. RAIZ ta enfatisa esaki, paso si nos no drecha esaki, nos mes lo sigui duna Hulanda espacio pa mete cu nos autonomia. Si gobierno y parlamento funciona manera mester ta, no lo tin espacio pa Hulanda interveni. Cu e posicion aki, RAIZ no ta insinua cu Hulanda ta actua corecto, pero ta enfatisa cu nos mester cuminsa serca nos mes. Autonomia ta significa responsabilidad. Incertidumbre

Un otro punto cu merece nos atencion, ta e maneho financiero-economico di Gabinete

Wever-Croes. Pa nos por sanea nos situacion financiero den un forma sostenibel, nos mester

di un economia solido. Gabinete Wever-Croes a inicia un reforma fiscal sin tin un plan

completo y transparente di unda nan kier bay cu e reforma fiscal (ABB? VAT? Sugar Tax?).

Esaki a crea un incertidumbre tanto pa comercio como consumidor. E incertidumbre aki ta

un estorbo adicional pa un economia cu ya caba ta tranca. Ta importante pa bin claridad

riba e reforma fiscal mas pronto cu ta posibel. RAIZ ta di opinion cu den esaki e enfoke

principal mester ta pa aumenta e compliance pa cu impuesto (pa esnan cu no ta cumpli

tambe cuminsa paga impuesto), y no pa aumenta e impuesto pa esnan cu si ta cumpliendo

cu su debernan fiscal. Prioridad

Aruba tin cu sanea su situacion financiero. Esaki mester pasa den un forma sostenibel y na

un tempo realistico. No cu protocolnan cu ta mina nos autonomia, y tampoco cu ‘quick-fixes’

(medida) pa yega normanan dentro di un tempo iresponsabel, cu e consecuencia cu nos

economia ta tranca mas. Nos mester tene e capacidad di carga financiero di pueblo den

consideracion. Hulanda tambe mester tene esaki bon na cuenta ora ta trata Aruba su

finansas publico. Den tur e discucionnan andando entre gobierno di Aruba, parlamento di

Aruba, y gobierno di reino, no mag lubida cu e prioridad mester ta e bienestar di e pueblo.

Den e cuadro aki ta importante pa e decisionnan cu lo wordo tuma no resulta den

medidanan iresponsabel cu pueblo no por carga. RAIZ ta spera cu e impasse cu Hulanda no

lo yega e punto ey, y RAIZ ta para pa defende e interesnan di e pueblo di Aruba contra

eventual decisionnan imponi cu no ta sirbi e meta di yega na finansas publico saludabel na

un manera sostenibel y responsabel.

