RAIZ ta duna su banda di medaya encuanto debate Latino

Na varios ocasion partido RAIZ a haci e peticion na e organisadornan, pa asina manda un otro persona pa representa RAIZ cu no ta e lider. Na varios ocasion a wordo nenga, segun Ursell Arends, lider di e partido.

A firma e reglanan. E reglanan tabata papia cla, caminda cu e lider mester atende cu e parti aki. Di parti di nan mes, kier a apunta un otro persona di partido. Ta asina ora cu a presenta na Cas di Cultura, a tuma nota di dos partido cu nan lider tabata ausente y a wordo representa pa otro persona. RAIZ ta kere cu si regla ta conta pa uno, e ta conta pa tur hende. Nan ponencia ta cu nan ta para riba esey. Ta un lastima tambe cu e partido cu ta mando actualmente no tabata tey presente y tampoco Curpa. Pero esey ta keda na nan pa aclarea pakico nan no tabata tey presente. RAIZ a bay a base di respet mutuo y ta para riba dje.

RAIZ ta mira cu Aruba ta un solo Aruba, pero na final tin diferente nacionalidad. Pa e partido, organisa un debate djis pa un grupo, no ta na su luga.

Tambe diahuebs por a tuma nota den e sala cu e comunidad Latino tambe ta sinti cu nan ta Arubiano y tabata tin masha poco presencia di e comunidad Latino mes den e sala. Arends ta kere cu nan tambe ta sinti cu nan ta un solo pueblo, un solo Aruba.

Di un otro banda e organisadornan no a bende carchi individual. Nan a lag’e den man di e partidonan y sabiendo cu e partidonan mes lo trece nan hendenan. Arends a comenta cu e ta kere cu mester laga e benta di carchi habri. E organisacion por a haya un miho acogida. RAIZ ta para manera cu di dia nan a lanta y ta para pa respet mutuo y esey ta keda exigi di tur hende. Bo kier deal cu RAIZ, bo mester deal a base di respet. Bo ta impone regla, cual mester conta pa tur hende y no pa un persona so. Por ta su SpaƱo no ta mesun cos cu otro hende, pero esey no kiermen cu no por profila un otro candidato.

E reglanan cu a wordo firma diamars, ta splica claramente cu e parti 1 y parti 2, un lider mester tey presente. Esey ta loke cu RAIZ a firma p’e. Diahuebs anochi, tur por a tuma nota cu esey no tabata e caso. Algun otro partido no tabata representa door di nan lider, pero door di otro candidatonan. Di dia cu a organisa e debate, a haci e peticion pa manda un otro candidato pa profila nan mes. Esey a wordo nenga rotundamente. Diahuebs anochi, nan a haya e sorpresa y a tuma nan decision a base di respet mutuo. E regla ta conta pa RAIZ, e ta conta pa tur e otro partidonan tambe.

Arends a sigui splica cu e reglanan cu nan a firma pa nan, pa nan tabata cla y esey ta loke nan a basa nan decision riba dje. Nan ta respeta tur hende y tur comunidad. Manera cu el a expresa tambe, ta carga speransa pa ta e ultimo biaha cu lo organisa un debate pa un comunidad separa, pasobra nos ta un pueblo, un Aruba. Ta para pa union. Esey ta loke RAIZ ta preach. Esey ta loke nan ta keda para pe y ta spera cu dia 22 di September, mirando cu nan ta representa e voz di mayoria silencioso, dia 22 di September, e voz eynan tambe por rezona tambe.