RAIZ ta contento cu e sosten cu nan a haya for di pueblo y lo sigui activo

Dirigentenan di partido RAIZ, Sr. Ursell Arends y Sr. Tai Foo Lee, a reuni diamars merdia cu S.E. Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt. Sr. Ursell Arends a relata con e reunion cu gobernador a bay.

Lider politico di partido RAIZ, Sr. Ursell Arends tabata contento di tabata tin e oportunidad di diamars. Nan combersacion cu gobernador ta keda entre RAIZ y gobernador. Nan ta hopi orguyoso di e sosten cu nan a haya for di e pueblo di Aruba. Den 77 dia pa logra 2107 voto e no ta algo chikito, pero ta algo hopi grandi cu nan a logra. Loke nan kier trece dilanti ta un modelo nobo di hiba politica cu a wordo acepta pa miles di hende. Awo nan ta spera cu e 2107 yudanan muha e simianan cu nan di RAIZ a planta.

Nan ta hopi contento y orguyoso, cu no sa con pa expresa den palabra pa expresa e gratitud y e sosten cu nan a haya. No solamente na e medionan di comunicacion, pero tambe e candidatonan di RAIZ cu a forma parti pa profila e politica moderno. Tambe un gradicimento na e team cu a yudanan, ya cu nan a core campaña cu practicamente sin fondo.

Mas cu asiento, loke nan ta aprecia mas hopi ta cu nan a logra gana e respet di e pueblo. Esey tabata hopi mas valioso cu saca e asiento aki. RAIZ tin un tremendo futuro.

RAIZ tin palabranan di gratitud pa e miembronan di prensa, cu a yudanan pa yega na e pueblo, conecta cu e pueblo y educa e pueblo. Poco poco, segun Sr. Ursell Arends, tur lo bay crece hunto.

Sr. Arends a sigui bisa cu e partidonan cu a saca asiento nan mester a tuma e responsabilidad cu nan a haya for di pueblo, pa goberna na bienestar di Aruba en general y no na bienestar di nan partido. RAIZ lo sigui activo. Den weekend nan tabata hunto y nan a palabra kico nan lo bay haci den e siguiente simannan. Nan lo caba di structura e partido manera cu nan ta desea y asina traha pa futuro y dia 23 di September caba nan a haya asina hopi nomber, cu por bisa cu nan lo por traha dos lista mes.

Tambe Sr. Ursell Arends a sigui relata cu, ora cu su persona hunto cu Sr. Tai Foo Lee a lanta e partido, nunca nan no tabata tin e idea di bin cu 29 candidato pa despues yega 12 of 13 asiento. Ata nan cu mayoria y si nan a core campaña contra di stempelparlament, esey ta loke bo ta bay haya. Nan kier pa democracia biba na Aruba. Nan ta kere den contenido. Pero pa e proximo eleccion sigur nan lo bin cu mas candidato, pa yega na nan meta. Nan mester di asiento pa asina implementa nan funcion.

Partido RAIZ den futuro tampoco lo no bin cu bandera of sticker. Tanto Sr. Arends como Sr. Lee por a bay ariba un lista politico y haya number faborabel. Pero esey no ta loke cu RAIZ ta para pe.

Tambe Sr. Tai Foo Lee a bisa di ta orguyoso di Sr. Arends, mirando cuanto voto el a haya. Den RAIZ no tin competencia. Mirando e reaccionnan, hopi hende ta yama pa of forma partido of di cualkier forma, sostene nan partido. Pa proximo biaha, nan lo ta mas grandi. Pero semper kedando fiel na balor y nan principio, segun Sr. Lee.

RAIZ tin hende hoben ariba lista, pero esey no kiermen cu nan no ta scucha di e generacion anterior. Pero sigur nan ta scucha loke nan tin di bisa y tambe loke nan lo kier aporta na nan programa, segun Sr. Tai Foo Lee, co- fundador di partido RAIZ.