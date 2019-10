RAIZ: Nos Naturalesa A Haña Poco Rosea

Movimento RAIZ kier a felicita Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente y Parke Nacional Aruba (PNA) cu e traspaso di e plan pa nos Parke Marino. Por medio di e plan aki e maneho apropia por cuminsa pa loke ta trata nos bida marino.

Alabes nos a tuma nota cu Minister Otmar Oduber a anuncia cu 12 di November benidero, Gobierno lo traspasa tambe maneho di e 16 areanan di naturalesa, “natuurgebieden”, cu a wordo aproba unanimamente den parlamento pa wordo protegi y cu lo cay bou maneho di PNA.

E logro aki ta completa un lucha cu a wordo inicia door di Aruba Birdlife Conservation hunto cu sosten di nos pueblo na 2012. Riba 6 di februari 2013 parlamento a aproba e plan aki unanimamente. Un palabra di felicitacion y gratitud ta bay tambe na ABC Foundation pa nan colaboracion den dicho proceso.

Movimento RAIZ ta sumamente satisfecho cu Minister Otmar Oduber a demostra di ta un partner den e lucha pa duna nos naturalesa e derecho cu e merece. RAIZ ta considera e acontecimento aki como un paso den e bon direccion. Sinembargo, nos no mester perde for di bista cu ainda falta pasonan concreto cu mester wordo tuma pa proteha nos naturalesa y medio ambiente. Awor cu e traspaso aki a tuma lugar, vigilancia y maneho eficaz pa cu e regulacionan ambiental vigente mester drenta na vigor.

Desde inicio di nos Movimento, naturalesa y medio ambiente tabata un punto di prioridad pa RAIZ. Establece e Derecho di Naturalesa, “Rights of Nature” ta keda nos vision den e proximo gobernacion. Cada habitante di nos isla mester por referi na e derechonan aki den caso cu no cumpli cu nan of cu nan no wordo efectua debidamente. Ta absolutamente necesario pa proteha y maneha e derechonan aki pa asina nos naturalesa por haya su bos.

Nos kier gradici y reconoce e Minister encarga pa su curashi y determinacion.

