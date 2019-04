RAIZ no ta sostene e manifestacion di 12 di april 2019

RAIZ ta reconoce e derecho di tur ciudadano pa por manifesta pacificamente. Esaki ta conta tambe pa e manifestacion di 12 di april 2019. Na mesun momento RAIZ ta informa cu e no ta sostene y no lo participa na e manifestacion di 12 di april 2019 pa motibo di e meta di e manifestacion.

Kiezersbedrog

Den varios declaracion di partido AVP por a tende cu e meta principal di e manifestacion ta pa baha Gobierno pa motibo di decisionnan cu a wordo tuma y pavia di e “kiezersbedrog” unda segun AVP promesanan di campaña no a wordo cumpli. RAIZ ta di acuerdo cu kiezersbedrog a tuma luga door di Gabinete Wever-Croes y tambe door di Gabinete Mike Eman. Esaki sigur no ta algo positivo ni tampoco nobo. RAIZ ta preocupa pa diferente decision di Gabinete Wever-Croes como tambe e funcionamento di tur fraccion den Parlamento. Sinembargo pa RAIZ, un manifestacion cu e intencion pa baha Gobierno NO ta e paso corecto pa soluciona e problema.

Respet pa nos democracia

Segun e resultado di eleccion 2017 y nos sistema democratico actual, partidonan MEP, POR y RED a forma un coalicion. Esaki a base di un eleccion legitimo. Kisas e no ta e coalicion/Gobierno cu mayoria di pueblo kier a wak, pero el a wordo forma legitimamente a base di nos sistema democratico. Cu por papia di kiezersbedrog ta preocupante y pesey ta crucial pa pueblo, Parlamento y tur partido pone atencion, keda critico, constructivo y bon informa. Den un democracia bibo, e bos di pueblo no ta conta solamente ora di vota. Na tur momento nos por laga nos bos resona pa asina, na un forma critico y constructivo, aporta e na bienestar di nos pais. Pa nos por mantene e balor di nos democracia nos mester compronde su principionan y percura pa e keda resistente.

Confianza internacional

Nos mester realisa cu stabilidad gubernamental ta un motibo principal cu Aruba, a pesar di e situacion financiero, no a conoce downgrades drastico for di instancianan internacional manera Fitch Ratings y Standard & Poor’s. Un downgrade sigur no lo yuda nos recupera forsa economico, cu ta algo cu ta afecta nos tur den un forma of otro. Ban pensa mas leu cu e consumo local di politica tradicional y mantene e bienestar di nos isla na prome luga.

Union na luga di division

Loke RAIZ ta considera un golpi contra e bienestar di nos pais, ta e falta di respet na nos estado di derecho unda e resultado di un eleccion ta legitimo. Tampoco RAIZ ta sostene creacion di division. Nos tur tin nos opinion, preferencia y punto di bista. Hopi di nos ta desapunta, pero ora ta trata di gobernacion di un pais, madurez politico ta un necesidad. Esaki ta significa cu en bes di sembra division pa motibonan partidario, nos tin cu uni na bienestar di nos isla. E retonan nos dilanti ta exigi stabilidad y participacion. Madurez politico tambe ta significa cu nos ta compronde cu, a pesar di diferencianan di opinion, nos mester di union pa enfrenta posibel retonan den nos region y den reino.

Eleccion nobo por bin na su tempo of pa motibo di un falta di confiansa den Gobierno segun un mayoria den Parlamento. Mientrastanto lo ta mas constructivo si partido AVP, como e unico partido di oposicion den Parlamento, percura pa nos pais tin un oposicion digno den Parlamento cu ta aporta na e funcionamento di nos democracia. Y na partidonan MEP, POR y RED, cu a forma un gobierno y coalicion, RAIZ ta conseha nan pa ta sincero cu pueblo, transparente, pa keda scucha e comunidad continuamente y nunca aporta na e wega di division cu reaccionnan decisivo y consecuencianan irevocabel.

Nos mensahe

A pesar cu nos isla tin tur rason pa ta preocupa, RAIZ ta sigui comparti e mensahe di SPERANSA y BON HUICIO pafo di parlamento. Ta bon pa tur hende corda esaki y nunca lubida: “Nos comunidad ta un ehempel bibo di un coalicion exitoso.” E pueblo di Aruba ta un coalicion di ciudadanonan balente, di bon boluntad cu a yega for di tur parti di mundo pa forma un bida digno y prospero riba e isla aki. Laga nos antepasadonan sirbi di inspiracion pa nos por prevalece semper, tambe den temponan mas dificil.

Aunke cu RAIZ te ainda no tin representacion den Parlamento, RAIZ lo sigui ta vigilante, critico y constructivo. Nos ta sigui crece y prepara pa ora e siguiente eleccion yega, ki dia cu esey por ta, RAIZ lo ta un alternativa positivo y solido pa e pueblo di Aruba.

Comments

comments