Contrario na loke ta wordo asumi y insinua, e decision di Gobierno pa bay den casacion NO ta significa cu RAIZ ta contra matrimonio entre pareha di mesun sexo. E conclusion aki ta basa riba sea falta di informacion, of un agenda politico. Dentro di algun luna Parlamento lo trata e ley di iniciativa pa legalisa matrimonio entre pareha di mesun sexo. Parlamentario Misha Raymond di RAIZ a contribui activamente y ta cofirmante di e iniciativa di ley aki (Accion 21, RAIZ, MAS).

Esnan cu lesa e veredicto di Corte Comun di 6 di december 2022 por distingui e dos aspectonan principal di e veredicto:

1. Exclusion di matrimonio pa parehanan di mesun sexo ta discriminatorio a base di articulo 1 di nos

Constitucion;

2. Corte ta dicta cu tur pareha di mesun sexo por casa y cierto articulo di nos leynan cu ta exclui

parehanan di mesun sexo di por casa no por wordo aplica. Ademas ta ordena ambtenaarnan di Censo pa coopera pa persona di mesun sexo casa.

E conseho cu Gobierno a ricibi riba e veredicto, ta cu punto 2, esta cu Corte a bay sinta riba stoel di Gobierno y Parlamento, ta cuestionabel y un base pa bay den casacion. E punto di Corte Comun cu exclusion di matrimonio pa parehanan di mesun sexo ta discriminatorio a base di articulo 1 di nos Constitucion, no lo wordo cuestiona. RAIZ ta consciente di e posibel consecuencianan di casacion y nos ta prepara pa tur scenario. Teniendo cuenta cu e proceso hudicial, democracia y respet pa otro, RAIZ ta tuma pasonan responsabel pa logra e meta di igualdad, hasta ora e bira dificil. Mientrastanto tratamento di e ley di iniciativa no por warda riba un decision den casacion. Dentro di poco Parlamento lo trata e ley.

Compromiso

RAIZ su compromiso y determinacion pa igualdad no a cambia. Esnan cu ta sigui e desaroyonan riba e tema aki lo compronde pakico RAIZ ta demostra tolerancia. Nos no tin ni kier tin e luho pa tuma un postura dictatorial, simplifica asuntonan mas complica y tuma decisionnan iresponsabel, perdiendo bista di e meta y e bigger picture ora ta goberna un pais. Pa logra legalisa matrimonio entre pareha di mesun sexo na un forma responsabel, parlamentario Misha Raymond di Fraccion di RAIZ a contribui activamente y ta cofirmante di e iniciativa di ley cu parlamentario Miguel Mansur (Accion 21) a inicia, y Marisol Lopez-Tromp (MAS) y Aquanette Gunn (MAS) tambe a firma. E proceso di legislacion pa e ley di iniciativa ta den un estado avansa.

Bo por conta cu RAIZ lo defende y argumenta nos sosten pa e ley y su meta na un forma responsabel y cu respet pa otro. Insinuacionnan eroneo no lo cambia nos determinacion y compromiso pa logra e meta.