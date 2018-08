RAIZ: Moratorium urgente of despedida di Aruba

Durante e ultimo simannan RAIZ a tuma nota cu e topico di mas camber di hotel riba nos isla ta ganando mas y mas atencion. Gran parti di nos pueblo (87%) durante 2016 caba a duna di conoce cu nan no ta sostene e idea pa expande e producto hotelero di nos isla. Durante e luna di april ultimo, RAIZ a publica un articulo titula “24 mil hende mas na Aruba pa 2020” caminda nos a conclui y recomenda un moratorium ariba desaroyo di proyectonan nobo di hotel y condominio.

Aunke gran parti di nos comunidad ta consciente cu no tin necesidad pa construi mas hotel ni condominio pa empuha nos economia, ta parse cu nos gobernantenan ainda no ta realisa e consecuencianan di nan ignorancia. Cu tanto proyecto keto bay bou di construccion y un parada di proyecto nobo na caminda, pueblo por sigui vocifera su disgusto y preocupacionnan te ora nan temornan bira realidad.

Pa duna un bista cla di e realidad aki, RAIZ ta referi na e siguiente proyectonan;

Dos hotel nobo bou di construccion:

Embassy Suites Hotel situa panord di Blue Residences na Eagle Beach dilanti Divi Phoenix Hotel cu un total di 330 camber (Apertura planea pa juni 2021)

Hyatt Place Hotel banda di Airport cu un total di 116 camber (Apertura planea pa juli 2019)

Proyectonan proponi:

Hotel:

Tierra del Sol desaroya pa Iberostar cu 400 camber na caminda. Construccion ta programa pa cuminsa na final di 2018 – apertura mas trempan 2022.

Acqua. cu un 209 units pa habri comienso di 2019 como hotel anto cu construccion planea di un 400/500 camber adicional. Propiedad completo lo opera como un franchise di 4 strea/5-strea EP property. Marca cu lo wordo identifica den 2018. E total di 400/500 camber ta poni pa habri comienso di 2022.

Marriott Residence Inn Aruba den Bubali Caribe Complex cu su 220 camber, fase I ta consisti di 150 camber y fase II ta consisti di 70 camber, construccion ta programa pa mita di 2019. Developer Palm Aruba. Poni pa habri comienso di 2022.

Conversion di 400 camber di Holiday Inn den Panama Jack. Poni pa habri pa fin di 2019 despues di un periodo di 9 luna di renovacion. Un adicion di 644 camber nobo di cual 424 camber pa habri na 2022 y e 220 camber adicional na 2025. Tur dos edificio lo opera como Hyatt Zilara All- Inclusive. IHG ta retene control di 215 camber y maneha nan como Kimpton pa habri fin di 2019.

Proyecto di hotel na Eagle Beach. Eagle Grand Beach Hotel cu su 240 camber, lo cuminsa construccion mita di 2019. Developer Palm Aruba. Planea pa habri porta na mita di 2022.

Grand Harbor Resort & Water Park na Eagle Beach cu un cantidad di 400 camber di hotel lo cuminsa na 2022. Developer Palm Aruba. Apertura planea pa comienso di 2025.

Posibel 900 All-Inclusive Resort na Seroe Colorado bou di maneho di AM Resorts. Fecha fiho no ta defini ainda pa construccion ni apertura. Prome fase ta planea pa 2023 cu un averahe di 500 camber.

Marriott a aplica pa un cambio di uzo di permiso pa e tereno di biaha pasuid di Riu Palace Antillas y ta propone pa construi un 310 camber pa St. Regis Resort y Casino. Apertura planea pa 2022.

Timeshare Resorts.

Divi Phoenix timeshare resort cu un 135 camber adicional. Apertura mita di 2021.

Condominiums:

Azure Condominium units pasuid di Blue Residences. 106 units. Apertura comienso di 2019. http://www.azure-aruba.com/

Las Olas Condominiums pasuid di Azure na Eagle Beach. 49 condominiums. Posibel apertura 2019. http://www.remax-arubarealestate.com/property-details/las-olas-residence-128

LeVent Condominiums and Townhouses. 40 condominiums y 5 townhouses. Poni pa habri na 2017. http://www.leventaruba.com/

O Condominiums 43 units na Eagle Beach. Posibel apertura na 2018. http://www.o-eaglebeacharuba.com

Grand Bubali Condos, 76 condo units, pa wordo contrui hunto cu Residence Inn. Apertura na 2022. Developer Palm Aruba.

Amsterdam Manor. 90 condominiums pa habri den 4 fase, apertura januari 2020 cu 24 units, januari 2021 cu 21 units, januari 2022 cu 24 units y januari 2023 e ultimo 21 units.

Wanglo Suites. Cantidad di condominiums ta desconoci, pa wordo contrui riba tereno dilanti Super Food y panord di Tropicana Aruba.

Desde april 2018 gobierno a indica cu aprobacion pa construccion di entre 3500 (minimum) pa 7000 (maximum) camber adicional a ser otorga door di e gobierno anterior. Esaki ta encera acomodacion comercial cu ta consisti di hotel, condominio, timeshare resorts, apartamento. Mirando e cantidad di camber bou di construccion y alabes e cantidad di camber proponi pa habri entre awor cu 2023, esaki ta surpasa 3200 camber nobo adicional. Cu e cantidad grandi di camber extra aki, un total di casi 17,000 persona extra lo mester imigra pa nos isla. Esaki no ta inclui ainda e cantidad di condominio cu ta pendiente.

Sinembargo, politiconan tradicional ta pensa cu pa tin ‘Economic Growth’ bo mester mas ‘Construction’. Nan ta pensa cu ora tin construccion, ta algo fisico nan tin pa mustra cu nan a logra, locual por yuda nan gana voto. Asina ta crea e impresion cu nan a realmente haci/crea algo. Aruba ta ‘volgebouwd’ caba y no tin lugar pa mas construccion a menos cu bo cuminsa “mishi” den areanan di naturalesa.

E miedo cu no solamente RAIZ, sino un gran parti di nos comunidad tin, ta cu e wega aki ta sigui laga porta hancho habri pa corupcion. No necesariamente riba loke ta trata permisonan of placa paga bou mesa, pero e biahanan cu politiconan ta “kijk door de vingers” y laga personanan traha proyecto pa cual nunca no a ricibi e permisonan necesario. Despues ta ‘bypass’ tur departamento y duna permiso ora tur trabou ta tras di lomba.

E pregunta cu ta keda riba mesa ta; con desaroyadornan por a construi sin bouwvergunning/sin tin permiso pa opera un hotel/sin ta ingeschreven na KvK/sin tin empleado registra na SVB/sin cumpli cu e impuestonan necesario?

RAIZ su conclusion y recomendacion ta keda mas firme cu nunca pa introduci un moratorium tanto riba desaroyo di hotel como di condominium anto mas pronto cu ta posibel, prome cu nos isla bira un parke di recreo unda pa nos ciudadanonan no tin espacio pa biba mas.

Keda pendiente pa mas detaye tocante e topico aki.

