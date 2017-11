RAIZ lo tene su Christmas Bazaar

Movimento politico RAIZ ta desea di informa y alabes invita henter e pueblo di Aruba pa bin celebra su Christmas Bazaar cu lo bay ta acompaña pa un tremendo Festival di Sopi.

Diasabra, dia 2 di December benidero, for di 6’or di atardi te cu 12’or di anochi, RAIZ ta organisando un tremendo actividad pa recauda fondo (“fundraising”) y deleita e publico. E evento aki lo tuma lugar na YMCA Dakota y lo consisti di un Christmas Bazaar combina cu un festival di sopi. Pa e Christmas Bazaar, RAIZ ta invita varios artesano pa forma parti di e mercado festivo aki pa asina duna honor na obranan di man y arte autentico di nos propio yiunan di tera.

Apenas RAIZ a anuncia e evento aki ariba medionan social, y ya caba e reaccionnan cu ta drentando ta sumamente positivo. Pueblo di Aruba ta pendiente di movimento RAIZ, mustrando hopi interes como tambe sosten pa e politiconan hoben aki den nan crecemento continuo como organisacion nobo y innovativo.

Ticketnan pa sopi ta na benta y obtenibel cerca e miembronan di RAIZ. Por tuma contacto via medionan social of yama 7381979 (Tai-Foo Lee) pa ticket of mas informacion. E Festival di Sopi lo ofrece 5 diferente sopi, manera sopi di carni, sopi di galiña, sopi di oester, sopi di pampuna, como tambe sopi di mondongo. Cu otro palabra, lo tin un dushi variedad di sopi pa diferente gusto, tambe teniendo na cuenta esunnan vegetariano o vegano.

Keda al tanto di Movimento RAIZ via nan website www.raizaruba.com, como tambe via RAIZ su fanpage riba Facebook .