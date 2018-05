RAIZ a entrega peticion solicitando transparencia di gobernacion den cuadro di ROP

Dialuna mainta trempan, partido Raiz den cuadro di transparencia a bin pa entrega un presenta un LOB verzoek na tres Minister , cualnan ta minister di Infracstructura, minister di Economische Zaken y Minister di Turismo cu desde dia 2 di April tur pueblo por a tuma nota cu tabata tin un protesta door di e NGO-nan lidera pa Aruba Wariors pa e proyecto di Isla di Oro. Sr. Ursell Arends vocero di Raiz ta elabora.

Minister di Turismo a duna un declaracion riba e topico aki cu ROP mester wordo cambia pa e proyecto keda wordo ehecuta. Dia 20 di April, Raiz a publica un articulo titula “24 mil hende mas pa Aruba den 2020” unda nan tabata boga pa un moratorio,e articulo a specifica entre otro cu ta bin cu mirando cu den proximo 2 añanan ta premira cu ta bin un cantidad di 4587 camber extra.

Partido Raiz tin un punto di bista riba esaki mirando cu di ora nan a funda e partido hunto cu Sr. Lee, den nan statuut ta poni claramente cu e ser humano ta central pero cu tambe tin un doelnan cu mester promove naturalesa su derecho. Pa e motibo aki tin e compromiso cu pueblo pa sigura tur procedura den ley mester wordo cana corectamente prome cu ehecuta un tipo di proyectonan asina manera isla di Oro.

Pa e motibo aki Partido Raiz a bin entrega e logverzoek, den cuadro di e Landsverordering Openbaarheid van Bestuur, unda cu ta pidi e tres Ministernan aki diferente documentonan, pero principalmente un Social Economic Impact Assesment y alabes un Environmental Impact Assesment pa wak kico ta e daño cu un tipo di proyecto asina ta haci riba na naturalesa.

Por mira cu e proyecto aki tampoco no wordo realisa sin un vestigingsverguning y pa es motibo a haci un LOB -verzoek na e Minister di Economische Zaken di e proyecto y fuera di esaki kier zorg riba e aspectonan tanto di e Ruimtelijke Ontwikkelings Aspecten como di e Natuurbescherming, nan entrega tambe un LOB -verzoek na e titular di Infrastuctura.

Den e mesun linea, mirando cu e LIMP cu a wordo aproba 28 di Maart den cas di Pueblo cual ta Parlamento a dicta claramente cu vergunning di hotel ta cay bou Minister di Turismo, anto pesey nan a trece un LOB -verzoek na esaki tambe pa wak si nan por haya tur e documento di e proyecto aki, pa wak si en berdad e ministernan ta tuma na serio e advies cu nan a haya for di Dienst Directie Bureau’s y di e forma aki zorg pas tur ley wordo cana y ehecuta manera mester ta.

E ex minister di Infrastructura cu a otorga tur e terenonan ta sinta den parlamento, unda cu nan por manda un carta pa Parlamento pa por yama e ex minister aki y a papia cun’e, pero den cuadro di e Logverzoek di con e proceso tin cu cana, artikel 1, lid 1 ta para cu ora di ehecuta un LOB -verzoek esaki ta indica cu mester acerca e minister encarga cu e proyecto aki, y p’esey a haci esaki na e ministernan.

Ministernan tin 3 siman pa duna un contesta den cuadro di ley pa duna un contesta te cu dia 28 di Mei y si nan no logra e ora nan lo haya 3 siman mas, te cu 18 di Juni. Sr. Arends ta spera cu por haya tur e documentacion den cuadro di transparencia y asina por contribui na e decision corecto wordo tuma, unda cu tambe a wordo traha un lista di preguntanan pa prensa por haci e preguntanan directo na e ministernan den relacion cu e tema, segun Sr. Ursell Arends, lider di partido RAIZ.

Comments

comments