Radison Blu Aruba ta complace den anuncia cu nan a ricibi e prestigioso premio “Best of Choice” 2024 for di Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), un di e principal frankicianan hotelero di mundo. E reconocemento aki ta destaca e compromiso excepcional cu satisfaccion p’e cliente y e servicio superior cu e hotel a demostra constantemente desde su apertura tres aña pasa.

Entre mas di 6500 doño y ehecutivo di hotel, Gerentte General di e resort, Luigi Wix y e director Comercial Shareska Gutierrez, a biaha pa Las Vegas pa ricibi e premio y disfruta di un ceremonia inolvidabel. E premio “Best of Choice” t’e reconocemento dentro di Choice Hotels, otorga n’e hotelnan mas destaca di e cartera nacional y internacional di e compania. Como un di e proiedadnan di prome nivel cu ta opera bao di e bandera di Radisson Blu, e hotel a demostra un enfoke excepcional den satisfaccion di cliente y servicio superior. E critera p’e premio ta wordo evalua pa Choice Hotels a traves di su informenan oficial di clasificacion di propiedad.



Desde cu el a habri su portanan tres aña pasa, Radisson Blu Aruba a converti rapidamente den un destino gusta p’e biaheronan cu ta busca luho moderno, relahacion y servicio autentico. Lidera pa un management team completamente local, e resort a gana e reputacion di ofrece experiencia inolvidabel cu ta mustra e beyesa y e encanto di Aruba. Desde su impresionante alohamento y comodidad te na su ambiente espectacular y compromiso cu sostenibilidad, e huespednan ta disfruta di un estadia trankil y rehubenecedo na Palm Beach.

Luigi Wix, Gerente General di Radisson Blu Aruba, a expresa su gratitud p’e premio bisando: “Nos ta berdaderamente honra pa ricibi e premio “Best of Choice” 2024, specialmente mientras cu nos ta celebra nos di tres aniversario. E reconocemento aki ta un testimonio di e trabao duro y e dedicacion di henter nos ekipo, cu semper ta esforsa pa brinda experiencia inolvidabel na nos huespednan riba nos One Happy Island.”

Mientras cu Radisson blu Aruba ta sigui skirbi su storia di exito, e reconocemento internacional aki ta sirbi como testimonio di su dedicacion pa proporciona experiencia excepcional cu ta laga un impresion duradero cerca cada huesped.

Radisson Blu Aruba ta orguyoso di ta forma parti di Choive Privileges, e programa galardona di recompensa caminda cu e miembronan ta gana punto den cargo elegibel durante nan estadia, cu por ‘redeem pa anochi di recompensa den casi 7500 hotel di 22 marca ubica den 47 pais y teritorio rond mundo. Cu e Choive Privileges Mastercard y Choive Privileges Select Mastercard, e miembronan por gana mas punto mas lihe, hasta den compra diario.

Pa obtene mas informacion of haci un reservacion den e hotel premia aki, bishita www.bluaruba.com o https://www.choicehotels.com/aruba/oranjestad/hotels.