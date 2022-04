Diahuebs recherche a presenta na Acropolis Plaza situa na Tanki Leendert # 241 na unda cu a detene e conocido Radi Khan cu tin un negoshi registra na Camara di Comercio bou di nomber Parceros Tramites Consultoria y cu su oficina ta ubica na e dicho adres.

Den pasado Radi Khan a traha como consehero huridico na e ex Minister Benny Sevinger cu ta sospechoso tambe na e momentonan aki den e caso Avistruz y ta parlamentario pa e fraccion di AVP.

Tempo cu Radi Khan a traha pa ex Minister Benny Sevinger na dado momento e ex minister a haya ta retir’e for di trabou debi na iregularidadnan cu tawata tuma lugar cu permiso den Dimas den oranan di anochi.

Ta parce cu Radi no a siña su les y a habri negoshi di tramitador y ta estafa cliente cu a haci uzo di su servicio como tramitador. Cliente a dicidi di denuncia Radi Khan cu cobra placa y no a cumpli cu su servicio di tramitador y awe detencion di Radi Khan a cay.

E team investigativo ta manda un mensahe cu si tin mas hende cu ta sintinan nan mes estafa dor di Radi Khan pa pasa Oficina di recherche y haci nan denuncia.

