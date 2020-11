Radarkamer di Polis a detecta boto 7 miya leu for di Aruba

Diabierna den caredadi 10 or anochi e radarkamer di Cuerpo Policial di Aruba a detecta un contacto biniendo for di zuid y e ta 7 miya leu for di tera y a pone tur instancia na altura y a sigui esaki di cerca. Team special di polis a rondona costanan di Aruba cu apartatonan sofistica controlando for di tera pa lama y hasta tur movecion di auto.

Helicopter di Polis a lanta vuelo y a logra incercepta e boto lusando esaki y a duna un man na kustwacht cu tabata riba lama unda a incercepta e lancha cu 10 ilegal abordo. Alto Comisario sra Tjon Kock sigur contento cu e reaccion rapido di e team di radarkamer for di trempan tabata controla, e unidadnan special cu a subi caya y e team di helicopter cu a lanta vuelo lihe bay zuid, y na tur esnan cu a haci un tremendo trabou cuidando Aruba for di tera y den halto.

