Radar cu Aruba lo haya ta uno hopi detaya y sofistica

Durante un conferencia di prensa di gobierno, a puntra minister di Husticia, mr. Andin Bikker, tocante e radar, pa asina tin miho control ariba nos costanan, con e ta bay funciona.

E minister a splica cu esaki tin dos aspecto, siman pasa el a ordo e radar pa KPA. E radar ta bin, e ta un ekipo sofistica, pero na final di dia mester alocca e radar ariba celsite, pa esaki mester tin e infrastructura. E ora a binn cu’n fondo basta substancial cu Hulanda a dicidi di aloca entre Aruba y Corsou, y Aruba tabata tin e posibilidad pa haci peticionnan pa cierto proyectonan, den cuadro di reenforsa nos fronteranan. Den esey, diferente departamento a sinta hunto y a traha ariba diferente ‘project dossier’. Un di e proyectonan aki ta e ampliacion di FOL, cual ta sede di Warda Costa, unda cu lo aplica e ‘Schiphol Model’. Mester ta prepara pa ora e hendenan bin, cu nan por wordo reteni eyden. bY no cu dado momento no tin luga di ponenan y cu nan ta bay ta den circumstancia no desea

Un otro proyecto dossier, un peticion tabata e radarnan, pero dado momento mester ponenan ariba e polenan maenra di celular, ariba e mastnan. A haci un peticion pa cu si Hulanda kier contribui cu esaki y no a haya contesta ainda. Si Hulanda kier contribui, ta bon bini y sino Aruba mest ta pag’e. Ta spera e radarnan aki dos simannan.

Ya caba e consstruccion di e ifnrastructura a cuminsa pa ora cu e radarnan yega, por instala nan unda cu e fabricante a recomenda, pa por haya un cobertura ora obhetonan no registra, manera lancha purba drenta nos frontera sin registra cu nan por wordo detecta.

E radar aki lo tin e capacidad pa detecta cualkier cos cu wkier drenta nos awanan teritoria. Y segun e RFI, cu a keda publica den diferetne medionan di comunicacion, tur e rekisitonan. Y por wak cuanto miya, etc. Y na februari a firma un MOU cu a sali recomenda pa e comision di evaluacion cu ta C- HOC, E sistema ta asina sofistica cu hasta e aspecto di medio ambiente, dus si un barco petrolero basha azeta na un manera no permitiibel, den no awanan teritorial, cu e ora esaki por wordo detecta via un sistema sofistica. Es decir e ta bay ta un tecnologia detaya y por detecta tanto e meta principal, cu ta esunnan cu ta purba yega den go- fast pa yega na manear clandestino, pero tambe otronan cu ta purba trece cosnan prohibi. Pero los di esey e tin e dimension adicional cu e ta asina detaya y sofistica cu e por vigila nos awanan teritorial pa tambe cu e aspecto di medio ambiente, den caso cu’n barco bin y ora di traspaso di combustibel ariba lama, of nan ta laba nan tanki, cu esey no ta permiti den nos awanan, cu por actua contra di esaki.

Comments

comments