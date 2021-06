Raad van Advies prome scucha door di Gobernador

Ronda di consulta organisa door di Gobernador Alfonso Boekhoudt a cuminsa dialuna pa 9’or di mainta ora cu el a ricibi presidente di e organo consultativo Raad van Advies Frits Goedgedrag.

Esaki ta un procedura normal despues di cada eleccion.

RvA ta un di e organonan di conseho di Gobierno y nan rol ta pa duna Gobernador nan pensamento di kico lo mester sosode y pakico. Pero tambe riba kico e Informado y Formdo mester bay concentra nan mes.

Despues di e eleccion di diabierna, nan a reuni internamente pa yega na e mensahe cu nan ta hiba pa Gobierno.

&nbs p;

Goedgedrag a enfatisa cu nan ta duna conseho y no ta semper Parlamento of Gobierno ta sigui nan consehonan. “Nos no ta contrincante di Parlamento of Gobierno. Nos ta duna nos conseho basa riba nos conocemento. Na Hulanda Raad van State ta pasa aden cu den casonan Gobierno ta sigui nan consehonan of no. Nos ta biba den un pais democratico y esey sa sosode. Nan no ta obliga pa sigui nos conseho,” Goedgedrag a bisa.

E presidente di RvA a bisa cu e no ta mete su mes den nada politico y ora cu pidi nan opinion, ta duna conseho, pero aworaki nan no ta hacie publicamente pasobra ta den proceso ainda.

Comments

comments