Durante un anochi masha ameno, diamars 9 di Mei, na Renaissance Convention Center, e miembronan di Quota International of Aruba cu nan invitado nan a celebra instalacion di nan Board nobo pa 2023-2024.

A conta cu presencia di Minister President di Aruba Evelyn Wever-Croes y di representante di e otro service club nan.

Quota International of Aruba ta un club di servicio pa hendenan muher professional y donjonan di negoshi den nos comunidad. E Club ta existí desde anja 1987 na Aruba. Durante e anjanan a contribuí cu donación nan monetario y tambe den forma di trabou pa comunidad.

Despues di ricibi nan welcome drink esnan presente por a conversa cu otro pa después tuma asiento pa un cena.

Presidente saliente Luzina de Greef-Mattemaker a duna un refleccion riba e anja fiscal cu a termina. E club a reactiva su fundraising picnic dansant hopi gusta después di dos anja y e tabata un exito rotundo y a sold out. Tambe a recorda cu durante e anja fiscal cu a termina, Quota a perde tres miembro: Luz Marina (Rina) Gonzalez, Maxima Arendsz-Croes y Farida Mansur.

Ademas di donacion nan monetario cu a ser haci na un montante di sesenta mil florin April ultimo, Quota a sigui cu su projecto nan pa e OC teenagers, hendenan cu problema di habla y oído y pa hende muher nan y mucha den necesidad.

E Presidente nobo Ivy Simon-Hernandez a informa cu Quota lo sigui cu su fundraising anual y tambe cu su projecto di earplugs durante Carnaval 70. Ta Ivy su di tres vez como Presidente di Quota y ela gradeci su famia cu tabata presente pa nan apoyo den esaki. E anja aki Presidente Ivy Simon-Hernandez y su Board a bin cu un slogan pa prome bez na Papiamento “ Quota sirbiendo comunidad cu curazon”.

Terminando Ivy kier a gradici tur esnan presente pa a comparti y celebra Quota su board installation 2023-2024.

A la vez Quota kier recorda fundacion nan cu ta desea di pidi pa un donacion cu por tuma contacto pa manda nan petición via email na Quota su secretaria cual ta [email protected]