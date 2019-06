Quota International cu su Conferencia Regional na Aruba

Ariba e dianan 31 Mei, 2019 te cu 2 di Juni 2019, venidero, Quota International Inc. lo tene nan Conferencia Annual pa Region 10 y cu lo tuma lugar e biaha aki na Aruba.

Como e Directora Regional pa e periode di 2018-2020, di Region 10, Sra. Gwendeline van Trikt-Rojer miembro di Quota International Aruba, ta esun encarga cu e Conferencia aki .

Conjuntamente cu e Project Leader, Juliska Harms y e equipo dynamico di Miembronan di Quota Club Aruba, nos isla Aruba ta prepara pa ta e anfitrion pa brinda nos bishitantenan di exterior un Conferencia y estadia fabuloso ariba nos isla.

E meta di e Conferencia annual aki ta pa intercambia ideanan pa proyectonan na benficio di communidad, sigi enforza e metanan di e organizashon, participa na tayernan cu tin cu aporta na benficio di nos communidad y mas principal, conjuntamente haci un projecto na bienestar di nos communidad durante di e Conferencia Annual aki.

E anja aki e thema di e conferencia ta : “Empowered Women, Empowering Communities”.

Quota ta aporta na concientiza y educa nos communidad cuminsando for di nos muchanan por medio di nan projectonan annual den diferente categoria cu ta cay bou di locual cu Quota International Inc. ta dedica na dje y ta lo sigiente: esnan cu Deficicienca di Oido y Habla ; Esnan cu ta mas vulnerable den nos communidad, esta Hende muhernan den dificultad, muchanan, hobennan y nos grandinan; Esnan disafortuna cu limitashon incapacita social y fysico,; Conscientisacion y desaroyo di formashon intellectual di nos muchanan y hobennan, na nivel local, internacional; y alavez pa contribui y aporta positivamente na e cuido di esnan cu ta sufri di e enfermedad cancer.

Durante e Conferencia Annual aki, ta enfoca pa stimula nos muchanan y jovenan y tambe incluyendo e projecto especial cual ta inclui, esnan cu deficienca auditivo.

Conjuntamente cu algun miembro di FEDAA y e miembronan di Quota, lo realiza e projecto aki den nos communidad. E meta ta pa invulcra esnan cu deficiencia auditivo tambe den projectonan den nos communidad.

Quota International Inc. ta un organizashon internacional di servicio consistiendo solamente di hende muher ejecutivo cu ta traha voluntariamente pa yuda instancianan cu ta traha cu personanan cu limitacion di oido, hende muhe y muchanan den situacionan di abuso y esnan mas vulnerabel den nos comunidad.

Quota International Inc. a cumpli 100 anja di existencia y ta consisiti di 21 Region International reparti full rond mundo. Quota International Inc. su meta ta pa contribui cu e desaroyo positivo den communidad local y internacional.

Cada Region tin nan Directora Regional cu ta representa nan internationalmente na e Quota Clubnan correspondiente di nan Region. Como e Directora Regional , Sra. Gwendeline van Trikt-Rojer, su function ta encera e tarea pa representa Quota International Inc pa dos anja consecutivo y tin cu lidera y supervisa e Region su Quota Clubnan

Region 10 di Quota International Inc. ta consisti di e sigiente Quota Clubnan: Quota International of Aruba, Quota International of Curacao, Quota International of Curacao Silver, Quota International of St. Eustatius, Quota International of Trinidad & Tobago, Quota International of Suriname, Quota International of Rotterdam -Hulanda y Quota International of Zeist -Hulanda.

Un total di 71 miembro di e diferente Clubnan di nos Region lo participa.

Tambe na e reuion importante aki ta bai tin presencia di e Vice Presidente di Quota International Inc. Sra. Luz Marina Gonzalez, kende ta bai ta esun encarga como e representate di Quota International Inc. cu un workshop cu e topico “Leaders as Listeners”.

Durante henter anja Quota ta organiza eventonan, seminario y campanjanan pa conscientiza communidad di e problemenan di zonido duro pa oido di hende, y tambe ta ofrece asina differente opportunidad pa test nan oido gratis durante e siman tan conoci, “Siman di Kibra Silencio, Cuida Bo Oido.”

Un danki en particular y especialmente na nos sponsornan: CMB, InSync, Romar Trading, Century Group, Compliance and Forensic Services Caribbean, Setar, Fishes & More, Print Master, Aruba Bank, Banco di Caribe, Grant Thornton, RBC Royal Bank. Y na tur cu a sa di aporta y contribui pa e Conferencia y e projecto pa nos communidad aki bira un realidad: Antraco Aruba Group, Aruba Aloe, Guardian Group, Island Finance Aruba, Kelant- Rose Hot Delight, Manrique Capriles, Aruba Tourism Authority, I AM Company. Masha danki pa Boso contribushon.

Quota International Inc. ta gradici henter communidad di Aruba pa semper ta coopera, aporta y sostene Quota International di Aruba, cu nan projectonan pa conjuntamente haci e diferencia positivo pa communidad.

