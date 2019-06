Quota Internacional of Aruba ta na caminda pa su gran Fundraising Picnic-Dansant 2019.

Hopi tawata e preguntanan pa Quota su Fundraising Dansant e luna aki. E ultimo 10 aña nan e Fundraising tawata e siman prome cu dia di Tata. Nos a hanja nos mes ta haci un cambio debi cu na luna di Mei cu a caba Aruba tawata host di nos Region Conference, caminda nos tawata tin Quotatian nan di Hulanda, Corsou, St. Eustatius, Suriname y Trinidad & Tobago.

E tawata un conferencia na unda cu 75 miembro a bini hunto pa comparti y entre cambia ideanan cu otro. Un conferencia sumamente bunita y exitoso. E aña aki Quota International ta celebrando nan di 100 aña y aki na Aruba nos a caba di celebra 32 aña.

Quota International of Aruba ta un organisacion di servicio cu ta dedica na mehora calidad di bida di esunnan menos afortuna, principalmente esunnan cu problema di oido y habla, tambe na hende muhe y muchanan den dificultad. Nos ta dedica nos mes na diferente areanan di servicio. Esaki nos ta haci na diferente manera.

Tur aña nos ta traha un programa di servicio pa asina duna un man mas tanto cu nos por na proyectonan di caridad. Nos ta comparti tambe cu nos mucha muhe y mucha hombernan di Centro Ortopedagogico Aruba. E evento mas grandi ta ora nos distribui e fondonan cu nos acumula durante aña. Nos ta haci donacionnan na instancia social

y caritativo, pa yuda nan pa sigui haci e bon trabao cu nan ta haciendo. Pa por haci esaki nos tin nos “Fundraising Anual” di custumber, caminda tur locual cu nos recauda ta bay bek den comunidad.

Quota no por cumpli cu esaki, sin ayudo di henter e pueblo di Aruba, specialmente nos comerciantenan kende gran parti ta coopera cu Quota. Aruba awor ta bo oportunidad pa duna bo aporte tambe.

Aña pasa Quota a celebra su 10 aña cu e tema “Picnic” Dansant. Nos a cuminsa cu e tema Picnic Dansant den Cunucu ya asina sigui cu diferente tema tur aña. Aña pasa tawata “Boots & Bling, caminda por a wak diferente estilo di bootsnan tur briyante.

E aña aki e comision a pensa y pensa ta cual tema nos lo trece e aña aki. Quotarian Kristel van Nes a presenta e detaye nan di nos “Picnic Dansant” 2019.

Cheris the BOHO Life ¡! Be wild & Fre

E evento anual di recaudacion di fondo lo tuma luga e aña aki riba diadomingo 3 di november 2019, den Renaissance Conference Center, for di 12 or di merdia pa 5 or di atardi. Musica lo ta den man di e miho bandanan Robert y su Solo banda Show & Tsunami ( Miniteca Genie).

Quota ta bay tin su Gran doorprize cu lo ta 2x ticket pa… cual ainda ta pendiente for di Maduro & Sons. Ta bay tin diferente otro premionan

Bin celebra cu Quota y pasa un dushi dia di famia. Ticketnan ta disponibel caba cerca miembronan di Quota pa Afl. 185 pa persona. Lo tin dushi cuminda, manera Quota Semper sa scoge cu ta pas cu e tema y cu e excelente chef di Renaissance kende ta prepara e cumindanan, esaki ta inclui den e prijs.

Bin pasa un dia ameno, cu bon musica y dushi cuminda, y na mes momento duna bo aporte na esunnan menos afortuna den nos comunidad.

Nos ta conta riba comunidad di Aruba, manera Semper!

Quota Cheris the BOHO Life ¡!

