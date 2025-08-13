Casi cerando vakantie grandi, CB Noord a tene un quiz night pa e teeners di Noord y region entre 13 y 17 aña cu a inscribi nan mes p’e CBN TEEN CAMP 2025. Durante e dianan ey a tene basta actividad manera bishita na Mangel Halto, anochi di pelicula y special pa dia di hubentud 2025, a invita meneer Addonsito Croes, maestro Thyara Doornkamp y asistentenan juffrouw Ori y Nori pa tene un sesosport pa e grupo.
E gruponan cu a participa tabata grupo Trupial, Miami, Wendy’s pack, Doritos gang y BlackBlackBlack.
Nan a competi cu otro den e sesosport Arubano cu segmentonan Paisahe di Aruba, Berdad of Falso, E Caha magico, Aruba diverso y pintura di Aruba. Despues di 1 ora y mey di wega e organisadornan a duna e resultado.
Di cada grupo a saca un MVP cu a ricibi un regalo di e organisacion. E MVP di grupo Miami ta Jeankendrick Erasmus, grupo Dorito gang Zidane Ramirez, grupo Trupial Jeanmark Tromp, grupo BlackBlackBlack Arelli Jansen y grupo Wendys Pack Gili Franken.
E grupo ganador cu total 25 punto tabata Trupial. E di dos lugar tabata pa Dorito’s gang cu 23 punto.
Un pabien na tur grupo pa nan participacion y tambe danki pa e invitacion na CBN su teen camp 2025.