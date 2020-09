Quito Nicolaas: Reforma ta un necesidad

Den pasado a yega di pensa pa reforma algun di e areanan di maneho cu ta rekiri atencion. Sin embargo semper bay a tene cuenta si e comunidad ta cla pa acepta dicho cambionan y si financieramente por absorba esaki. Ta yega un momento cu no por haci otro cu adopta e reformannan cu lo mester reduci e gastonan, optimalisa e procesonan administrativo y aumenta e productividad di trabou. Gobernando un pais ta nifica cu periodicamente mester reforma riba e.o. tereno economico, fiscal, salubridad y enseñanza.

Ultimo añanan semper a tende cu economia ta draai bon y cu e situacion ta pinta bon. Sin embargo nos mester redifini kico nos ta compronde bou di desaroyo economico; si esaki ta encera crecemento economico, aumento anual di salarionan of un nivel halto di bienestar general?Hecho ta cu nos no por sigui biba riba e mesun manera cu den pasado. Si den añanan ’80 a laga den e concepto di desaroyo socio-economico e accento riba economia cay, ta di admira cu awendia ta tene cuenta tambe cu renovacion riba tereno cultural di cual e.o. nos museonan no ta un excepcion. Den e mesun rosea ta necesario pa nos cambia e sistema di pensa cyclico, pa trata di aclarea tur cos for di un pasado, mientras cu ta proyectando pa futuro.

Enseñanza

E reformanan necesario mester ta enfoca riba un economia di escala chikito. Den esaki lo mester dedica atencion na e division di trabou cu mester sosode na un manera mas eficiente y optimal posibel. Den esei lo mester aplica e formula di x-2, unda si antes 4 persona ta encarga cu un tarea den futuro esaki ta bira 2. E obhetivo aki por ser logra ora cu digitalisa mayoria di e procesonan administrativo. Lo mester crea cuponan di trabou nobo, pa esnan cu no por keda den nan funcion bieu, dirigi pa amplia e nivel y calidad di servicio cu un empresa of instancia ta duna. E cultura den trabou mester bira cu ta crea espacio pa e trahador uza su creatividad con pa soluciona un caso. Departamentonan y instancianan di gobierno mester enfoca mas riba prognostica y anticipa desaroyonan cu tei ta spera nos y asina’ki adresa e problemanan aki na tempo.

Un gran parti di e pueblo laboral tin un nivel di educacion di mavo cu ta trece cu ne cu nos economia ta uno di servicio. Via Internet un empleado por amplia su conocemento den e ramo cu e ta trahando. Un empleado mester yuda su mes pa progresa den su trabou. Si nos ke stimula otro sectornan economico vital, lo mester crea ramonan di estudio na nivel di bachelor pa esnan cu ta caba Havo/Vwo. Alabes lo mester amplia e structura di enseñanza tertiario na universidad pa brinda oportunidad na studiantenan local y regional pa sigui un curso cu ta rekeri pa largo tempo. No cabe duda cu e maneho di beca tambe lo mester ser adapta na e necesidadnan urgente di e pais.

Consumo

Riba nivel di famia lo mester custuma cu un otro sistema di consumo y mester economisa, cual aworaki caba por mira hopi hende ta ahusta nan forma di biba. E creatividad bou di nos hendenan ta enorme y cada ken ta inventa algo pa nan sobrebibi e crisis actual. E cultivacion di productonan agricola, pisca y cria di bestia mester haci nos menos vulnerabel di exterior, pero tambe lo mester racionalisa e uzo di awa y coriente. Esaki teniendo cuento cu na un dado momento e salarionan no por sigui subi manera aworaki. Na 2016 un 64.4% di e salario di un famia tabata destina pa paga huur(44.5), cuminda (10.3) y transporte (9.6) y ta obvio cu mester regula e huurnan di cas. E instrumento fiscal akinan por ser aplica pa suavisa e peso financiero pa esnan di menos recurso. Echo ta cu lo mester economisa pa garantisa un cierto nivel di bienestar social. Pa por logra e metanan aki, tur hende mester duna un aporte maske con chikito esaki por ta.

Nos penshonadonan mester considera pa wak con nan por duna un contribucion cu nan experencia. Indudablemente nan por duna un bon aporte como comisario di un empresa of haciendo trabou di directiva, sea ta un organisacion social, ambiental of cultural y yuda e.o. cu e aspecto organisatorio, inicia proyectonan of di maneho. No por sinta mas ta wak con otro ta lucha pa realisa un proyecto, pero participa den comunidad. Mester uza nos tempo liber na un manera productivo y contribui na desaroyo di e sociedad. Riba nivel di bario, habitantenan por duna un man na trabou comunitario. Bin cu initiativa con pa embeyece e bario, recauda fondo y bou di supervision di un team cu e.o. representante di DOW realisa un proyecto. Na Aruba nos tin suficiente capacidad cu por keda emplea pa guia e procesonan di reformacion. Si temporalmente tin escases na

un cierto capacidad of experticio, por haci un apelacion cerca BZK pa duna un aporte temporal. Un cos ta sigur cu nos mes por y no mester di niun organo cu ta dirigi e desaroyo pa nos.

