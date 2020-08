Quito Nicolaas: E tarea di e entidad CHE por ser maneha door di Banco di desaroyo

Dia 15 december e Statuut di Reino lo cumpli 66 aña den funcion, sin cu durante añas a conoce cierto adaptacion y cambio. Cambionan cu mester a reforma e desaroyo socio-economico y adelanto cultural-intelectual di e paisnan den Reino. Apesar cu den e preambulo di Statuut ta ser papia di igualdad entre e partnernan den Reino, ora ta toca e interesnan colectivo, den practica ta resulta cu Hulanda ta esun cu ta determina. Di e manera aki limitando e espacio cu propio gobernacion ta rekeri y reduciendo e balor democratico di nos Statuut. Mayornan tambe ta duna nan yiu mas espacio debi cu el a demostra di por carga cierto responsabilidadnan. Esaki ta un motibo extra pa Hulanda considera di no introduci e entidad CHE, como condicion pa yuda cu un prestamo.

Igualdad

Sin embargo e realidad ta distinto: Hulanda no a trece niun adaptacion signicativo den Stauut, pero si a incorpora yen di leynan y organonan pa mantene e situacion igual cu den añanan ’50 di siglo 20. Goberna y dicta den un solo direccion via Statuut no ta posibel mas den tempo moderno. Aun mas na momento cu Hulanda a constata cu Aruba a mantene su mes na e palabracionnan y ta trahando na modernisa e proceduranan administrativo den e aparato gubernamental. Un di e prome cambionan cu mester tuma luga ta e constelacion di e Conseho di Ministro di Reino, cu lo mester conta cu 6 ministro: e 3 Ministronan Plenipotenciario, MinPres di Hulanda, Ministro di Asuntonan di Reino y e ministro concerni di cual e topico ta toca su cartera. Actualmente cualkier votacion den e Conseho di Ministro di Reino cu ta regarda e islanan CAS, ta ser nulifica door di un mayoria di Gobierno Hulandes.

Asuntonan di Reino

Un otro aspecto ta esun di e leynan di Reino y di consenso, den cual e representantenan di e islanan no tin e poder di un veto. Ta un bista masha colonial ora mira con den parlamento hulandes, nos parlamentarionan rondona door di e 150 parlamentarionan hulandes, mester aclarea of motiva nan aprobacion of obheccion contra di un ley, cual finalmente lo keda aproba tog door di e mayoria na Europa cu no ta experencia e efectonan di dicho ley. Akinan tambe por reemplaza e Inter Parlementair Koninkrijks Overleg (IPKO) entre e paisnan den Reino, pa un parlamento cu representantenan di e partidonan elegi di e diferente pasinan den Reino. Un parlamento di Reino cu ta trata e asuntonan di Reino cu e ministronan y parlamentarionan concerni. Den esaki un Comision di Arbitrahe, cual Hulanda a rechasa, pa trata e.o. interpretacion di e Leynan ta indispensabel.

Bon Gobernacion

A bira tempo pa Aruba p.e. haci maximo uzo di e conocemento y experticio den Reino Hulandes pa asina e.o. restructura y fortifica nos economia. Ta dificil pa imagna cu den añanan ’80 na momento cu Reino a ser amplia cu pais Aruba y despues na 2010 cu Corsou y St. Maarten, no a introduci cierto institutonan den cuadro di Statuut pa asisti e paisnan nobo den Reino. Akinan por pensa riba un Buro di planificacion socio-economico y cultural. Pero tambe un Colegio cientifico pa e maneho di Gobierno, forma door di eo nos propio academiconan, kende ta haci cierto estudionan y analysis pa sostene e maneho di bon gobernacion y fortifica nos posicion den regio. Cu e institutonan aki e papel di un Caft y di e Entidad Caribense pa reformacion (CHE) ta bira innecesario. E actual tarea di CHE por keda implementa door di nos propio Banco di desaroyo, kende ta ricibi e capital di Gobierno Hulandes. E destinacion y control di e capital por ser supervisa door di p.e. representantenan di e Banconan Central den Reino. Esencial ta cu den tur adaptacion y cambio di Statuut, cu e autonomia Arubano ta keda manteni. E propio cara y identidad mester keda refleha den nos cultura y enseñanza basa riba Papiamento cu un curriculo cu ta ofrece conocimento local, regional y mundial.

