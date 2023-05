Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) ta elogia un colega cu di un forma of otro ta destaca y na april 2023 a toca turno pa prome biaha na un specialista ‘vrijgevestigd’, esta cardiologo Quirine Kolff. Ela kere cu tabatin reunion di cuido intensivo pero pa su sorpresa ela topa su yiu na entrada. Pues, algo cu e no a spera y ela keda sorpresa cu e reconocimento bunita aki. Miembro di Hunta di Directiva Jacco Vroegop, team di cardiologonan, specialista colega y coleganan cu ta apreci’e y su famia tabata t’ey pe bunita ocasion aki.

Quirine semper ta cla pa yuda y dispuesto pa siña y comparti su conocimento cu personal di cuido. No ta importa na ki manera e por yuda tanten e ta na beneficio di e pashent. Hasta durante oranan di anochi personal di cuido por acerca Quirine, tambe pa mira un ECG of pa monitor aunke e mes ta hopi druk e ta haci’e’ pa yuda. Un persona dedica cu ta flexibel y ta dispuesto pa regla un ke otro na cas pa asina toch e por percura pe cuido di su pashent.

Quirine ta un persona alegre y positivo semper cu un sonrisa grandi. E ta amabel cu su pashentnan y tambe personal di cuido. Semper e ta tuma e debido tempo pa informa y duna splicacion. Un persona facil pa acerca y hopi colega ta gusta bay cerca dje pa su opinion of yudansa.

Como specialista e ta un persona trankilo y ta scucha sin huzga su pashentnan y famia. E ta purba di bin cu un solucion optimal pe pashent hunto cu su team y tambe ta involucra e famia.

Coleganan ta haya cu e por ‘handle” stress hopi bon. E ta keda trankilo como specialista, tin un bon bista di e situacion y e ta keda semper profesional.

Un tremendo reconocimento di HOH como prome specialista ‘vrijgevestigd’ cu ta haya e nominacion aki y cu tambe ta forma parti di ONE TEAM ! Hospital ta orguyoso y ta gradici Quirine pa su dedicacion y pasion pa su trabou cu ta contribui na eleva e calidad di nos cuido medico na Aruba.