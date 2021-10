Diabierna ultimo Quatro a sali oficialmente cu un tremendo presentacion na Bochincha Container Yard.

Cu un variacion musical bon balansa y interaccion directo di e integrantenan cu e publico presente. Quatro ta e banda di entretenimento di mas nobo na Aruba cu a sa di pone bon ambiente for di su prome salida.

Conforma pa 4 integrante, Quatro ta completamente actualisa cu e bon musica pa entretene y amenisa su publico. Quatro ta conta cu e stem suave y femenino di e conocido Giliane Wester, como tambe e voz masculino y atractivo di e popular Jurainy Luckert. Acompañamento musical ta den man di e musiconan experencia, esta Markkeys Maduro y Cheyo Valeriano.

Actualmente por disfruta di e dushi musica di Quatro na Bochincha Container Yard.

Pa bo evento of celebracion tin un tremendo ambiente musical manera Quatro ta trece, por sigui nan riba nan pagina di Facebook pa mas informacion.

Quatro: One Team, One Music, One Love!

