Qredits a celebra 5 aña di existencia hunto cu su clientenan, coachnan y partners. Minister Mr. Geoffrey Wever, di Asuntonan Economico tambe tabata presente pa felicita Qredits y expresa e importancia di un organisacion manera Qredits na Aruba.

Tocante Qredits

Desde April 1, 2017 Qredits a cuminsa opera na Aruba y ta situa na Bilderdijkstraat (Vondellaan) 16. Qredits su mision ta pa yuda e comunidad empresarial di Aruba y den 5 aña a ortoga mas cu 330 prestamo na diferente companianan local. Qredits a asisti cu mas di 180 E-learning programs pa personanan cu ta aspira pa bira empresario y cu tabata tin necesidad na guia avansa pa traha nan plan di negoshi. Tambe Qredits a introduci programanan educacional manera BeYourOwnBoss y tambe e prome Small Business Academy na Aruba, cu mas di 200 graduadonan cu ta cla y ta bon prepara pa cuminsa cu nan propio negoshi of pa sigi expande nan negoshi.

Dia 17 di maart Qredits a celebra e logronan importante aki hunto cu su clientenan, coachnan voluntario y tambe partnersnan y alabes a duna un gradicimento na tur esnan cu di un of otro manera a aporta na e logronan di Qredits. 5 aña dunando guia y sosten, 5 aña conectando e comunidad empresarial, 5 aña ofreciendo un servicio personalisa y 5 aña contribuyendo na un impacto social. Cu esaki Qredits su mision ta pa sigui apoya y stimula e sector empresarial na Aruba.

Mas informacion?

Abo semper a soña pa cuminsa bo mesun negoshi of bo ta desea di expande bo negoshi? Qredits ta yuda hasi esaki bira un realidad. Pa aplica ta facil, subi riba Qredits su website www.qredits.com, click riba e bandera di Aruba y click “aplica pa fiansa”. Riba e website tambe lo por download e toolsnan pa traha un plan di negoshi y un plan financiero. Startups cu tin mester un guia avansa pa traha un plan di negoshi por hasi uzo di Qredits su E-learning cu ta disponibel den Hulandes, Ingles, Spaño y Papiamento y ta completamente gratis. Pa mas informacion tocante Qredits por bishita www.qredits.com of por tuma contacto via 5822250 .of [email protected]

