Riba 25 di september, e programa educativo “BeYourOwnBoss” a inicia pa e aña escolar 2025 – 2026. Un total di 260 studiante di MAVO y HAVO, entre e edad di 13 – 17, ta participa den e programa, cu e enfoke riba habilidadnan clave pa futuro.
Pa inicia e programa educacional, Qredits Aruba conhuntamente cu Aruba Airport Authority N.V. a bishita un di e scolnan participante di e “BeYourOwnBoss” anterior.
Nos ta desea tur studiante y docentenan di e ocho (8) scolnan participante un aña escolar yena cu motivacion, desaroyo personal y exito cu e programa “BeYourOwnBoss”.
E scolnan participante den e edicion di aña escolar 2025 – 2026 ta: Commandant Generaal Abraham de Veer, Colegio San Antonio, De Schakel College (MAVO y HAVO), Educampus Aruba, Filomena College, Maria College y Colegio Nigel Matthew (HAVO).
Un gradicimento ta bay na Aruba Airport Authority N.V. pa patrocina e continuidad di e programa educativo “BeYourOwnBoss” y pa e colaboracion cu lo haci un impacto positivo riba e studiantenan y nan preparacion pa nan futuro carera.
Bo lo desea pa sa mas, keda pendiente riba nos Facebook y Instagram pa mas informacion.