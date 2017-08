Pyongyang ta lansa misil di corto alcance

PYONGYANG, Noord Korea – Noord Korea a lansa varios proyectil pa lama diasabra, siguiendo cu e rapido desaroyo di su programanan nuclear y di misil. E ensayo di Pyongyang a haci cu Zuid Korea a insisti den sigui p’adilanti cu e maniobranan militar cu Merca, cu ta molestia e regimen Noord Koreano.

E comando di Merca den Pacifico a revisa su evaluacion inicial cu e prome y tercer proyecto di corto alcance a faya durante e vuelo pa afirma cu nan a recore mas of menos 250 kilometer (155 miya). E di dos misil parce a rementa di inmediato y ningun di nan tabata un menasa pa Guam, un teritorio Mericano den Pacifico cu a wordo menasa pa Noord Korea.

Segun e oficina di e presidencia y ehercito di Zuid Korea, Noord Korea a manda “varios” proyectil den loke parce tabata un prueba di nan sistema di racket di artiyeria di 300 milimeter.

Kim Dong-yub, un exresponsabel militar Zuid Koreano cu awo ta analista pa e Institute for Far Eastern Studies na Seoul, a bisa cu e evaluacion Zuid Koreano no ta contradeci necesariamente na esun Mericano, cu ta apunta cu a lansa misilnan balistico. E artiyeria pisa Noord Koreano, ta difumina e limitenan entre e sistemanan di artiyeria y e misilnan balistico pasobra nan tin nan propio propulsor y ta wordo guia durante vuelo, Kim a señala.

E ehercitonan di Seoul y Washington lo sigui p’adilanti cu e maniobranan militar den curso “incluso mas intensamente” como respuesta na e ensayo Noord Koreano, e oficina presidencial Zuid Koreano a bisa. Esakinan ta e prome pruebanan cu misil cu ta conoci for di Juli, ora cu Pyongyang a purba cu exito algun proyectil balistico intercontinental cu, segun alaistanan, por alcansa teritorio continental Mericano ora cu nan wordo perfecciona.

Cas Blanco a bisa cu e presidente Donald Trump – kende a menasa cu desplega “candela y furia” contra e hermetico pais, si nan sigui cu nan menasanan – a wordo informa riba e actividad Noord Koreano y “nos ta monitoreando e situacion.”

E dos Koreanan a mira con nan relacion tenso a empeora tras di e intercambio di menasanan belico entre Pyongyang y Trump. E lansamento di diasabra ta coincidi cu e maniobranan militar conhunto annual entre Merca y Zuid Korea, algun ehercicio cu e parti Noord ta cualifica di ensayo pa un invasion y simannan despues cu Pyongyang a menasa cu manda misil pa Guam.

