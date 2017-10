Pyongyang no ta mustra interes pa papia

WASHINGTON D.C., Merca – Noord Korea te cu asina leu, no a mustra ningun interes pa papia riba su programa nuclear y raket. Esaki ta segun e ministerio di Asuntonan Exterior Mericano diasabra, despues cu minister Rex Tillerson mas tempran durante dia, a bisa na China cu Merca ta comunica directamente cu Pyongyang.

“Autoridadnan Noord Koreano no a duna ningun bista cu nan lo ta interesa of ta cla pa dialogo riba denuclearisacion,” vocero Heather Nauert, a bisa.

Fuente: www.anp.nl