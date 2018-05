Putin ta nenga cu misil cu a benta MH-17 abao ta di fabricacion Ruso

MOSCU, Rusia- Presidente di Rusia, Vladimir Putin, diabierna a afirma cu e misil cu a benta e vuelo MH-17 di Malaysia Airlines, no tabata Ruso. E avion a wordo benta abao ora cu e tabata bulando over di Ucrania. E declaracionnan aki di Putin ta bin algun hora despues di cu Hulanda y Australia a acusa Rusia di ta implica den e tragedia cu a costa e vida di 298 persona.

“No, claro cu no”, e hefe di Kremlin a bisa durante e Foro Economico Interacional di St. Petersburg. Esaki tabata ora cu e tabata responde e pregunta di e moderador di e debate, over di si e misil cu a benta e avion abao, tabata un misil Ruso.

Fuente: EFE

