Internacional: Putin a ordena su soldad nan pa rondona y sera e compleho pa asina ningun persona civil of defensor por sali di Mariupol.

President di merca, Joe Biden a autorisa mas 800 miyon dollar cu ayudo militar pa Ucrania.

President di Ukraine, Volodymyr Zelensky ta bisa;

“ Esaki ta solamente e prome stap di Russia pa tuma control di west Europa y destrui democracia den Ucrania.”

“nos ta bringando no solamente pa nos independencia pero alaves pa nos sobrevivi pa asina nos hende nan bida no wordo kita for di nan, tortura of wordo abusa sexualmente.”

Russia den defensa ta declara tur acuso den nan contra cu Ucrania haci y cu locual nan ta haci ta solamente de-militarisa Ucrania.

Mariupol tabata habita cu rond 400,000 mil hende y a ricibi e parti mas intenso den e bataya desde cu Russia a invadi riba 24 februari. Pa motibo di atake di Russia e persona nan den Mariupol a no tabatin contacto cu niun hende pafor di Mariupol pa casi 2 luna.

Defensor nan di Ukraine a keda den compleho di metal ‘Azovstal’. Putin a duna opcion na e Defensor nan aki pa sea entrega nan mes of nan lo wordo kita for di nan bida.

President di Ukraine a bisa cu 120,000 residente no por evacua for di Mariupol.

Jurnalista nan a wak solamente 3 bus di scol yen di mucha cu persona nan feminino a logra evacua for di Mariupol.

Ukraine ta estima mas di 10 mil persona civil a perde nan bida den Mariupol.

Luna pasa despues di no a logra captura e capital di Kyiv, e forsa di Russia a hala atras di nan atake pa asina por plania un atake nobo na e provencia di Donbas.

Te cu awoki Russia y Ukraine no tin pensa di sera paz y lo spera mas casualidad.

Militia di inteligencia britanico a bisa cu Russia kier logra nan meta pa 9 di mei.

Comments

comments