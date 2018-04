Puntonan di importancia pa comercio treci dilanti durante reunion di ATA cu Minister Bikker

Durante un reunion cu Minister di Husticia, ATIA a trese dilanti algun punto di importancia pa comercio y comunidad di Aruba en general. E reunion a bai den un ambiente hopi agradabel, den cual Minister Bikker no solamente a contesta tur pregunta of a elabora riba e iniciatianan cu e y su ministerio, y den algun caso conhunto cu otro ministerionan, ta trahando riba dje, pero tambe a invita ATIA pa tin un rol activo dunando input den varios iniciativa.

Un di e puntonan cu a wordo tresi dilanti ta e Ley di LTU, caminda tin hopi inconsistencia y confusion pa loke ta e implementacion di e ley aki. Minister a indica cu ela reuni cu mandatarionan na Hulanda riba e topico di e LTU, cual ta e ley cu ta regla admision y expulsion di migrantenan, y cu a acorda cu lo modernisa e ley aki y lo mester ta cla prome cu oktober di e aña aki. Den esaki, Minister lo aprecia ATIA su puntonan di preocupacion pa asina por tuma consideracion cu e puntonan aki mientras ta traha riba e ley.

Ademas, un di ATIA su preocupacionan ta e hecho cu e personanan indocumenta cu ta actualmente riba nos isla, no ta contribui di niun manera na e primanan social manera AZV, SVb, AOV/AWW, pero tampoco via impuesto. Na mes momento, Aruba ta carga si e costonan di e personanan aki, ademas di crea ventaha competitivo pa esunan cu ilegalmente ta emplea e personan aki mientras cu e companianan cu si ta tene nan mes na regla y no ta hasi uso di e “cheap labor” aki ta sufri un desventaha.

Minister Bikker ta pensa cu un reforma fiscal caminda lo cambia di impuesto directo pa indirecto lo zorg pa tur hende riba e isla paga nan parti husto (fair share). Lo mester pone un control mas pisa y un systema di boet mas halto pa companianan cu ta emplea e personanan aki. Un cambio cu ya a tuma lugar ta cu polis awor tin e autoridad pa controla documentacion di cualke persona.

Pa loke ta posicionan pa cual no ta hanja personanan local, lo bin un proceso acelera di admision. Personan pa posicionan asina por keda na Aruba mientras ta warda su permiso di estadia y trabouw. Esakinan lo ta cierto posicionan specifico.

Finalmente, Minister a informa ATIA cu actualmente ta enfocando hopi riba crimenan di impacto halto, pa asina por trese bek trankilidad y un sentido di seguridad bek bou di comunidad. Tin mas visibilidad riba caya, mas auto di polis, ta tresiendo un helicopter, uso di drones, mas polis riba bais, etc. Ademas a introduci un unidad special cu ta consisti di ambtenaar, e asina yama “Bijzondere Opsporingsambtenaren of BOA’s, pa delitonan mas chikito.

Lo introduci un taskforce consistiendo di KPA y e sector priva den cual ATIA tambe lo tuma parti.

