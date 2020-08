Puntonan di atencion na momento di haci un aplicacion pa permiso na DIMAS

Desde mitar di maart di e aña aki, DIMAS a bin ta ofrece servicio pa entrega peticion di permiso di forma digital a traves di un formulario online.

Desde medio juli DIMAS a bolbe ofrece e posibilidad pa cliente cu tin un cita pa entrega peticionnan y cu no a entrega nan peticion di forma online caba, bin personalmente pa haci entrega di esaki. Un 10 % so ta haciendo uzo di e posibilidad di entrega peticionnan en persona.

DIMAS ta recorda su clientenan pa tene cuenta cu e siguiente puntonan di atencion na momento di entrega un peticion di (renovacion) permiso:

1. Cliente mes ta responsabel pa renoba su permiso na tempo (3 luna) prome cu caduca. Por ehempel si un persona su permiso ta caduca na december 2020, lo ideal ta pa e mesun persona aki entrega su peticion di renovacion na luna di september 2020 y no warda pa renoba e permiso na luna di november of december, como cu e lo core e riesgo cu e ta laat.

2. Cliente mester traha su afspraak trempan. Pa asina e por logra entrega su peticion den e termino di 3 luna prome cu e permiso caduca. Nos ta pidi nos clientenan pa nan por plania y no warda pa traha un afspraak pa e mesun luna como cu e cantidad di citanan disponibel ta limita.

3. Peticionnan completo so lo wordo procesa. Den caso cu un cliente falta algun documento, DIMAS lo no por ricibi y/of procesa e peticion aki y e cliente lo mester traha un cita (online) nobo. Clientenan cu entrega nan peticion completo, lo ricibi – despues cu a haci e control di locual a keda entrega – via di email un orden di pago. Den caso cu e cliente a haya e documentonan cu bo tawata falta, por ehempel carta di DPL, ta ser recomenda pa e ora numa procede haci e aplicacion corecto y completo.

4. E sumanan stipula mester wordo paga dentro di e termino indica den e orden di pago. Den caso cu esaki no sosode na ora of via di e metodonan di pago Online Billpayment Aruba Bank of Online Billpayment di Banco di Caribe of na un MFA. Den caso cu e cliente opta pa hasi e pago di otro forma y DIMAS ni Departamento di Impuesto no por clear (match) e pago di e cliente dentro di e termino duna, esaki ta core pa riesgo di e peticionario. Nos ta conseha clientenan cu a haci e pago di otro forma pa nan manda nos un email cu e comprobante di pago na betaling@dimasaruba.aw.

Nos ta pidi nos clientenan pa sigui nos facebook y website pa informacion of notificacion di cambionan cu tin na caminda den agilicacion di e procesamento di permiso.

Nos ta encurasha tur persona cu por entrega nan peticion mas tanto online pa sigui haci uzo di e servicio aki pa asina evita aglomeracion di personanan na oficinanan di DIMAS. Tur otro servicio lo continua di forma digital via di e e-helpdesk riba e website di DIMAS www.dimasaruba.aw.

