Hopi biaha ora papia tocante e condicionnan historico, cultural y politico di nos isla chikito Aruba, tin e costumber di ignora henter nos contexto geopolitico. Cu e excepcion di e bay-bin entre caos politico of bonanza petrolero na Venezuela, ta parce cu nos no kier imagina e resto di e area caminda nos pida rif y calichi ta, entre Sur America y Caribe.

Tin un tendencia fantasioso di papia over di Aruba comosifuera e ta constitui di un continente of mundo riba su mes. E mentalidad bruha aki hopi biaha ta manifesta su mes bisti den un disfraz patriotico, lora den e bandera comosifuera nos ta puntra: kico en realidad e region aki por siña nos? Pakico compara nos mes cu e paisnan mas pober y desdichoso di entorno? Semehante pensamento ta tragicomico y yen di ironia. Aruba no ta tribi di wak den spiel, y e spiel ta nos propio region. Mientras mas nos ta evita dialoga cu otro sociedadnan tropical tocante con pa soluciona problemanan contemporaneo na nivel regional, mas dependiente nos lo bira di e matriz di Hulanda y otro paisnan di Noord-Atlantico pa resolve cada problema. Tanten cu nos cera nos mes y keda bira lomba, rechasando intercambio cu e culturanan pariente y bisiña, mas mester importa experticio realmente aheno, for di e norte global na unda cada bes tin menos pasenshi pa e asuntonan di ex-colonia.

Varios comentaristanan local a yega di bisa cu Aruba lo ta miho para den un constelacion manera e islanan BES, sin examina bon e desigualdad cu a surgi na Boneiro. E activista anti-corupcion Arubiano Armand Hessels por ehempel, di e NGO “Deugdelijk Bestuur Aruba”, ta un idealista semehante cu tin biaha ta parce incapaz di coregi un hipotesis tocante un solucion facil pa corupcion endemico. Otro locutornan local a triminti di boga pa scrap autonomia di e isla henteramente, keriendo cu e comitenan di experto y tecnocrata di Hulanda y Union Europeo tin e antidoto contra corupcion y problemanan tropical. Pero e misioneronan moderno aki maske nan ta declama un discurso di “modernizacion” y “innovacion” hopi biaha ta uza e hermentnan conservativo: e metemento, e prestamonan cu interes halto, e predicashi conveniente y moralista di figuranan manera exfuncionario y exmilitar Raymond Knops (un di esunnan cu a introduci e structura COHO) y su herederonan politico den gobierno Hulandes nobo y den Union Europeo.

E reformistanan aki ta pidi algun revision necesario. Ainda tin leynan na Aruba cu antiguamente West Indische Compagnie a traha pa, por ehempel, protege privilegio y posicion di funcionario colonial.

Sinembargo, tambe ta implementa varios condicionnan di prestamo cu por ta hostil pa autonomia y loke por trece situacionnan absurdo cu ne (manera e ausencia di luz di trafico na henter Aruba, cual ta un otro medida “spaardo”). Generalmente e clase experto ta recomenda remedinan di austeridad economico: awa di maraviya ta yobe den forma di aplicacion di un teoria economico neoliberal, loke a genera instabilidad na gran parti di mundo pa mas cu trinta aña. Nan kier wak reduccion radical den sector publico na paisnan relativamente nobo, paisnan postcolonial cu ainda tawatin necesidad di crece. E formula di “medida di austeridad” ni sikiera a traha na Europa, na unda Mark Rutte y su coleganan a sembra caos social habriendo e caminda p’e demagogia di Wilders y pa e militarizacion nobo.

Kico nos por siña observando e realidad di un pais cercano manera Puerto Rico? Aruba y Puerto Rico tin hopi semehansa geografico, cultural y hasta historico. Maske e isla mas grandi ta padece di problemanan mas drastico cu esunnan Arubiano, ambos pais ta sufri di deficit democratico, y ambos ta encera un identidad compleho y mescla. Encuanto finanzas, tambe ta existi e version “boricua” di CAft y RAft. Ademas tur dos isla tin frontera maritimo cu Venezuela.

Maske e isla Puerto Rico ta cay bou bandera Mericano, nan lenga vernacula no ta Ingles. Banda di Spaño, ta basta comun pa scucha Spanglish, un mescla creativo di Spaño cu Ingles, papia na cada skina di San Juan. E Puertorriqueñonan ta sinti cu nan tin un privilegio mayor cu otro paisnan di Latino-America y Caribe, danki na nan paspoort luhoso, di un pais rico cu a reemplasa Spaña como conkistado di e baranca.

Tambe ambos isla ta habita un limbo di confusion encuanto nan status politico. Puerto Rico ta un caso grave pasobra e no ta wordo reconoci como otro Estado di Merca, pero tampoco e no tin autonomia. Puerto Rico no tin e mesun derechonan cu un Estado di Merca mediante un crisis financiero: San Juan no por a wordo declara bancarota manera cu e ciudad di Detroit si por a haci. Di tal manera, Detroit si por a haya un pordon pa su debenan colosal, mientras cu Puerto Rico ta bou di un castigo di curatela sin fin defini.

Henter un clase emigrante miyonario di Merca “continental” awendia ta muda bay Puerto Rico pa tuma solo y pa experencia un “tax holiday” radical. Eynan e empresario Mericano no mester paga e mesun impuesto manera riba tera firme, den “Merca continental” (na California, por ehempel). Hasta e desigualdad aki ta relativamente comparabel cu e situacion na Aruba, na unda e hotelnan grandi ta haya benifishi di un version nobo di e “tax holiday” di antaño, convertiendo e isla den un paraiso fiscal cu awendia ta sisti ainda exclusivamente p’e doñonan di hotel. (Un articulo anterior cu mi a skirbi conhuntamente cu Luis Villegas, “Den e Sombra di Hotel” a expone e mito cu Aruba a stop cu e tradicion aki)

E cultura Boricua, su canticanan, su poesia, su intelectualidad, semper tawata mara na e soño patriotico, un vision cu cierto melancolia heroico. Pero awendia, e sombra di crisis economico ta scurece e horizonte, matando tur speransa historico, y ta comberti e melancolia di e soñadonan den depresion.

Awendia, PR ta den man di e “Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico”, of FOMB (ta rima cu “Bomb”) un hunta directiva, loke ta un paralelo cu varios construccion na Aruba manera CAft, RAft y COHO, cuanan tur ta implica un disminucion di e autonomia di e isleñonan, mientras ta introduci mas “austeridad” pa complace e creditornan internacional.

E miembronan di e comite FOMB oficialmente ta “representa” e isla den un caso di corte na New York dilanti un hues cu ta exigi cu e teritorio aki mas pober di Merca paga su debe na Gobierno Federal sin risca ningun gasto adicional, a pesar di e daño di e horcannan feros. E organismo aki ta neglisha cualke dolor cu su calendario y programa rigidonan por impone riba pueblo.

FOMB su plan pa “revitalisa” Puerto Rico cu “shock therapy” ta envolvi: elimina mas cu 55% porciento di financiamento na e sistema di salubridad; corta mayoria di presupuesto di e famoso universidad di Puerto Rico; baha pensioen di hubilado; hisa costo di awa y coriente; y elimina poder di sindicatonan. Podise nos por conclui cu e “medicina” ta mucho mas pio cu e “malesa”. Asina mes, e tipo di campaña aki ta loke institucionnan manera IMF ta considera “responsabel”.

E conseho fiscal cu a kita e poder di gobierno di e isla, ta e consecuencia di un ley di 2016 cu yama PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act) PROMESA ta un experimento den Caribe. Danki na e “PROMESA”, hopi decision importante gubernamental ta cay den man di FOMB, maske esaki nunca a wordo elegi democraticamente ya cu Corte Supremo di Merca a autorisa FOMB pa traha den secreto. E Gobernador actual di Puerto Rico tin formalmente su puesto den e organisacion ey; sinembargo, voto e no tin. Mayoria di miembronan ta di Merca “continental” y ta comparti mesun educacion y vision: nan ta kere cu boramento di un Estado fragil, wabi y anemico por tin resultado ultimamente positivo, en bes di uno sumamente letal.

E isleñonnan tipicamente ta yama e conseho “la Junta” loke ta zona manera un referencia basa riba memorianan di dictaduranan Sur Americano.

E “hunta” aki a sigui habraca presupuesto pa hospitalnan y institucionnan di emergencia memey di e delaster periodo mas desastroso causa p’e horcannan Maria y Irma.

Actualmente tur aña ente 114.000 y 213.000 habitante ta bandona nan isla pa busca stabilidad den exterior. Si un crisis grandi impacta e monocultivo di turismo na Aruba, kico esaki lo tin como efecto pa nos? Anos tambe lo experencia un exodo asina grandi di Arubiano rumbo Europa y Merca? Cuanto tempo lo dura pa Aruba keda casi deshabita?

E paspoort Mericano, un derecho di nacemento di tur Puertorriqueño, ta un bendicion y maldicion alabes: bendicion pasobra e ta e yabi pa drenta Merca y un porta pa bandona un tereno limita. Un maldicion paso gran parti di e poblacion, particularmente e hubentud vital, ta muda bay Merca pa biba den diaspora. Asina ta intensifica e crisis identitario pa un cultura cu semper tawata produci lidernan pasiona cu un fuerte discurso autonomista, rebelde y patriotico. Te awo esaki ta zona reconocibel?

Comicamente, ora e medionan na Puerto Rico ta papia tocante “Latino” nan kemen stranhero cu ta bin for di Republica Dominicana, Colombia, Cuba of Venezuela. E palabra “Latino” ta haya un nificacion nobo den e concepto Puertoriqueño cual ta: e otro, e “otredad”, maske e Puerto Riqueño local y orguyoso mes tambe ta papia Spaño of talbes Spanglish. Esaki parcialmente ta e consecuencia di un nacionalismo gasta y impotente: na Puerto Rico e movementonan independentista a perde forsa, pasobra nan no a logra pa libera nan isla. Puerto Rico no tin ni sikiera un representacion na Congreso di Washington DC y ta haya su mes antagonisa pa un poder hopi mas grandi, esta Merca. E ora ey ta mas facil pa expresa un patriotismo bashi, vulgarisa y malogra, basa riba e exclusion di e stranhero pober. Obviamente e patriotismo aki no tawata loke e poetanan revolucionario manera Eugenio María de Hostos a soña pa Puerto Rico ora ela bisa na 1884 “Cuba. Jamaica, Santo Domingo, Puerto Rico no son sino miembros de un mismo cuerpo,” (Den e panfleto Lo que algún día será una gran nacionalidad )

E drama identitario aki ta ofrece varios punto di comparacion cu Aruba, y sin duda tambe cu Corsou. E Arubiano, kende ta papia Papiamento (un lenga pariente na un Portugues crioyo) y cu tradicionalmente ta comparti varios costumber crioyo cu Venezolano (bebe cucuy, come ayaca, toca gaita y baila merengue, pa despues confesa tur esakinan na misa Catolico.) Sinembargo, tin e mentalidad cu ta bon representa den e dichonan di un nacionalista manera Booshi Wever, cu ta enfatisa cu Arubiano t’un excepcion den mundo y kende lo bira ofendi si un hende sugeri cu Arubianidad efectivamente ta representa otro cara diverso di e arco iris di Latinidad. Pero mesora cu un Arubiano bay biba na Texas, e sociedad dominante ayabanda ta categorisa su etnicidad di ta “Latino”, of hasta mas absurdamente “Hispanic”. Ainda nos no ta cla cu limpi e spiel di Puerto Rico pa nos wak aden.

E poeta y militante politico Lola Rodríguez de Tió (naci na Puerto Rico, 1843 – fayece na Cuba, 1924), a skirbi den un poema

“Cu­ba y Puerto Rico son

de un pájaro las dos alas

reciben flores y balas

sobre un mismo corazón”.

Un traduccion na Papiamento ta:

“Puerto Rico y Cuba ta

di un parha, e dos halanan

ta ricibi flor y bala di scopet

rib’e mesun curason”

E proverbio tin un eco di e tempo di José Martí, e poeta, solda y creyente di e unificacion transmaritimo di Caribe. Awendia, un di e halanan, Cuba, ta habraca bou di e peso di un comunismo burocratico y di blokeo economico, mientras cu e otro hala ta mara bou di FOMB su colonisacion moderno financiero. Asina e dos islanan ta parce reflehonan inverti den spiel. Puerto Rico mag di importa productonan unicamente via e hafnan y barconan di “Mama Tera” Merca y di ningun otro pais. Niun otro boto por hiba importacion pa Puerto Rico. Esaki ta segun e acuerdo “Jones Act”, un ley anticua di 1920 cu ta responsabel pa e costonan di bida hopi halto pa e isleñonan awendia. Shen aña mas laat, e “Jones Act” ta costa Puerto Rico 2.8 biyon di dolar pa aña.

Un caso semehante por mira cu Aruba den pasado….

Aruba, antes di logra Status Aparte, tawata biba bou di un mandato cu tawata reserva mercado di Aruba pa producto Hulandes so, cu ruta di importacion via Corsou. Na mes momento, e productonan Mericano, mas barata y bendi na manera semi-clandestino na San Nicolaas, tawata hopi mas popular na Aruba.

Na Cuba, “e otro hala” kibra di e parha, casi ningun producto di mercado internacional no mag di drenta e pais. Esaki ta danki na e blokeo internacional imponi pa Merca, loke unicamente Obama a suspende brevemente.

E version Hulandes di e relacionnan di poder aki entre isla y Reino, aunke tampoco ta semper amical, ta mas flexibel, loke ta debe na Hulanda su caracter mas modera y diplomatico. Aruba den Reino tin un posicion mas cla cu e drama entre San Juan y Merca. Sinembargo, nos ta bibando un epoca di dominacion pa via di prestamo di organismonan manera Fondo Monetario Internacional, loke ta reforsa e patronchinan antiguo di dependencia.

E formula di austeridad ta recomenda pa un gobierno inverti menos den desaroyo pa su poblacion, confíando ciegamente den sector priva pa laga sociedad haya su rumbo “natural.” Asina ta bira imposibel pa sigui construi un proyecto transformativo (manera e visionnan di Juancho Yrausquin of Betico Croes pa Aruba, of di Lola de Tío pa Puerto Rico) of pa priminti un miho futuro. Mester di proyectonan pa mehora y modernisa educacion publico, pasobra scol na Aruba ainda tin un pia mara den e costumber colonial. Pa financia distribucion di un diccionario di Papiamento, of pa resolve e falta di transporte publico, mester di inversion den sector publico. Tur esaki ta bira imposibel door di recorte masivo manera loke Gobierno anterior a comete. Uzo excesivo di un remedi economico falso, ta hiba na e condicionnan cu ta haci e isla pober. Alafin, pueblo su delaster recurso ta mudansa, esta pa bay bira “Latino” na Merca, of bira “allochtoon” na Europa. Miho cu “austeridad”, algun alternativo pa Aruba lo inclui un convenio di importacion di productonan mas pagabel (di Colombia y Brasil e.o.) y intercambio intra-regional; diversificacion economico pa no keda depende riba monocultivo di turismo; y un fin na e eterno “tax holiday” pa hotel: laga industria hotelero reinverti mas den un isla cu a sacrifica asina hopi caba riba e altar turistico.

Comparacion ta un aspecto intelectual y ta importante, maske Aruba su situacion den e sombra di Den Haag, CAFT, RAFT y COHO no ta mes opresivo manera loke Puerto Rico ta biba bou FOMB. Sinembargo, por ta un cuestion di tempo pa e deterioro y heridanan nobo aparece. Reflexion y conferencia cu otro islanan pa discuti e posicion di dependencia di excolonisadonan por yuda. Maske e refleho den spiel por ta doloroso, daño e no por haci.