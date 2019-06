Pueblo reaccionando riba aumento di prijs pa Juli

Basa riba e infome cu panaderonan lo kier aumenta prijs di pan nos redaccion a haya bastante yamada pa puntra si esaki ta berdad y si ta cu 20 cent lo aumenta e pan mirando cu ta pagando casi 5 florin cierto caminda pa kipashi. Mesora nos team di redaccion a cuminsa tuma contacto cu persona nan cu lo sa mas di e asunto aki y a bin compronde cu Minister di Economia no ta na altura di esaki, pues su persona no a wordo notifica. Tambe redaccion a cuminsa busca contacto cu panaderonan pa sa mas di e aumento aki. Redaccion di MasNoticia a bin compronde cu ta un panadero lo a papia cu un media specifico y duna e informacion cu pan lo bai subi. Nos redaccion a tuma contacto cu e panadero encuestion pero a bin compronde cu e ta sufriendo di kebrante di salud, pues no por a duna nos mas informacion riba e loke a sali den prensa. For di e diferente combersacion nan cu redaccion di MasNoticia a hiba cu persona nan den mundo di panaderia por deduci cu no ta tur panadero of esnan cu ta traha pan, ta riba e mesun linea di pensamento pa loke ta aumento di prijs di pan. Masnoticia lo keda vigila e situacion aki di hopi serca.

