‘Pueblo mester conscientisacion riba ‘red flags’ cu por causa persona pa haya problema cu husticia’

Seraida Pemberton-Leonard, director of Stichting Reclassering Jeugdbescherming Aruba ta informa cu lo tin diferente programa cu lo bin cu ne pa hobennan e aña aki, sigur enfocando riba e parti di conscientisa comunidad over diferente factornan cu por causa pa un persona haya su mes cu problema cu husticia.

Reclasering ta busca ‘red flags’ pa asina wak kico por preveni, pero aworaki mester conscientisa pueblo riba e señalnan aki pa asina nan tambe por cuminsa reconoce y señala kico ta e ‘red flags’. No ta pasobra tin un ‘red flag’ si por ehempel no ta nifica mesora cu e persona lo cay cera, e ta combinacionnan di esaki y cua ta dinamico of no, anto a base di esey bo por analisa cua ta e chens cu e persona por cay bek cera. “Esey nos ta bay echt den campaña pa cu esey y duna mas informacion.”

E aña aki, Reclasering ta cumpli 60 aña, y lo celebra esaki den un forma di informa pueblo over con Reclasering a cuminsa te na unda nan ta aworaki. Esaki lo cuminsa na luna di Februari, y tur luna lo tin topico rond di factornan criminal, y lo purba di conscientisa kico esakinan ta y con pa traha cu nan pa asina minimalisa esakinan.

Logronan di Reclasering no por wordo señala di biaha cu cifranan, pero bo por wak mastanto den storianan of testimonionan di exito cu clientenan ta expresa. “Un hoben menos den criminalidad of un adulto menos den criminalidad ta un ‘success story’ y hopi di nan bo por wak cu Reclasering a bin cu proyectonan cu a duna hopi bon resultado,” segun Pemberton-Leonard. Un di e proyectonan aki por ehempel ta pa yuda hobennan cu a dropout for di scol, pa tin un oportunidad pa haal un certificado of diploma, como tambe proyecto di mentor den cual a wordo reconoci pa Appeltje van Orañe. Reclasering tambe tin diferente programa cu ta draai cu nan ta wak cu unabes e cliente participa structuralmente na esakinan, sigur bao hobennan, bo ta wak bon resultado den reduccion di comportamento criminal.

Naturalmente cu e situacion di e pandemia actual cu bo no por bay fisicamente move rond, lo purba tog haci e visualmente via social media pa asina purba yega na mas hoben cu ta posibel y asina duna mas informacion.

Comments

comments