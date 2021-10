Aruba tin na e momento aki un idolo di deporte cu tin Reino Hulandes Aruba den su gara cu ta Xander Bogaerts shorstop di Boston red sox .pueblo tur e dia nan aki riba red social ta critica di con TeleAruba / Setar no ta pasa e wega nan door cu Xander ta den playoff , pero durante henter aña tur hende tawata keto paso no tawata tin un emocion grandi asina manera october playoff den MLB.

Awor cu tin razon dicon nos no ta balora nos deportista nan y deporte mas, ta cuminsa na ken ta na cabes di Telearuba y Setar 2 persona cu ta cifra so nan ta wak y no sa nada mas .Telearuba semper a hinca su mes den e cosnan grandi aki for di Tempo di e TeleAruba di antes y te ora Setar a cumpra TeleAruba over y a primiti cambio nan programacion mas local cultural y deporte lamentablemente cu awe pueblo no ta wak esaki.

Por corda ex minister Romero dilanti TeleAruba a primiti cu lo zorg pa tur wega di Xander pasa na TeleAruba nada a keda haci. MLB ta costa pa ful temporada 700 mil florin cu ta incera for di cuminsamento te final y cu Setar por duna extra inning channel nan, pero e ta hopi placa y cu ora a trece esaki na 2007 2008 Aruba tur cu tawata zundra critica no a sostene e proyecto aki comerciante nan local tampoco pero si ta comercialisa den nan luga pa hende bin wak e wega nan.

Gobierno su compaña nan di Utilidad cu por coopera semper ta tende mescos no tin budget awo ATA cu ta gana masha hopi placa y riba dje e propaganda cu Xander ta haci mester por cu ATA por cambia su manera di pensa y hinca placa hunto cu Setar y Utilidad cumpra e derechonan pa motiva nos hoben nan tambe traha campaña di conscientisacion riba diferente materia di importancia manera cuida medio ambiente cuida nos turismo usa awa y coriente cu inteligencia nos mester stop di wak deporte y oportunidad nan cu deporte ta duna nos como con cu ta y ki cu ta basta. Aruba merece miho pa deporte ta ora pa tur e compañanan di Gobeirno cu ta gana placa for di pueblo duna bek basta cu semper e mesun draaibook cu nunca nada por .

Aruba kier wak deporte di nos hende nan riba pantaya 3 canal di tv local mester por traha hunto den plan nacional pa pone deporte riba pantayanan di Television .

