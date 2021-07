Pueblo kier un splicacion di blackout

Update of información riba Facebook ta bon pero no suficiente. Pueblo kier pa director di WEB y su ehecutivonan bini públicamente, y no via un relacionista publico, pa splica kico a pasa den e planta diasabra merdia cu a causa un blackout na Aruba.

Rond di 3’or di atardi di repente algún bario a perde corriente y WEB a informa cu e momento ey tin interupcion di coriente den diferente bario, causa pa un fayo den planta di coriente na WEB. Ta averigua e causa y na e momento ey no por bisa ainda cuanto lo dura pa recupera suministro di coriente. Asina cu tin mas informacion lo duna update via medionan social. A bisa cu ta trahando duro pa limita e duración di interupcion di corriente. E momento ey e areanan afecta tabata: Oranjestad, Tanki Leendert y Sabana Blanco. No a dura mucho cu a informa cu a haya sa e fayo, pero no a splica kico e tabata. Y cu den un ora lo por suministra coriente bek na e barionan menciona.

Sinembargo den menos cu un ora por a lesa riba Facebook un cantidad di publicacion di mas areanan cu a perde coriente. E momento ey WEB a publica cu “tabatin fayonan di nobo cu a conduci na un total BLACK OUT riba nos isla. No ta conoci cuanto lo dura pa recupera. Ta pone tur prioridad pa soluciona e fayo y interupcion.”

Te un poco despues di 8’or di anochi a informa cu a logra pone coriente bek den WEB mes, cu nan a bisa ta un progreso den henter e situacion pa por cuminsa traha pa e barionan cuminsa haya coriente. Algun bario cerca di WEB a haya coriente y pa 9.30 di anochi area di hospital, Santa Cruz y bisindario a haya coriente.

Pa e resto por a haya a dura basta pasobra rond mei anochi ainda tin bario sin coriente y por a lesa cu na Ponton a haya esaki un poco despues di 4’or di marduga, practicamente mainta. WEB a bisa e momento ey cu ainda tin algun problema pa logra yega na e recuperacion total y cu ta spera cu pa 4’or di marduga henter Aruba lo por tin coriente.

Pueblo ta spera cu awe, aunke cu ta diadomingo nan por haya un miho splicacion cu esun di e updatenan di kico a pasa den WEB. Ta miyones y miyones di pueblo ta bay den inversionnan continuo. Ta papia di un explosion, pero e consumidor kier sa si esaki ta berdad y di con e explosion. Pero mas importante, con stabil e proceso ta na e momentonan aki.

