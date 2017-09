Pueblo kier un cambio, sincero y berdadero

Sr. Holmo Henriquez, lider di partido MAS tambe a eherce su derecho di voto na Centro di Bario Noord, compaña pa compañeronan di partido y tambe algun simpatisante.

Segun Sr. Henriquez, e recepcion den pueblo pa MAS tabata grandi aunke toch hopi hende lo kier mantene nan voto secreto. E pueblo a expresa cu e kier un cambio, sincero y berdadero. Y pa esaki no por bay pa e mesun partidonan cu a forma parti di gobierno. Den 31 aña esey ta loke el a trece pa e pueblo, un problema financiero caotico y un economia stagna, caminda nos derechonan ta wordo trapa ariba dje. E pueblo di Aruba merece un cambio, un cambio pa miho. Aruba ta bal mucho mas y pesey a lanta partido MAS paso lo bay pone e poder soberano bek den man di e pueblo. E poder pa bisa pa ken nan kier vota, cu si nan no cumpli cu e mandato di pueblo, cu e mesun pueblo lo por baha nan bek.

E hecho cu no tin hopi auto cu bandera of sticker ta parti di e sorpresa cu tin e aña aki, pero tambe e ta refleha na e madures di e pueblo. Den opinion di partido MAS, si ta pa nan lo mester elimina sticker of bandera for di campaña. Esey ta trece division den e pueblo, caminda bisiña cu bisiña ta lanta bandera opositor di otro, tin hasta faminana ta kibra pavia di opinion politico. Tin diferente manera di expresa bo opinion y esun mas importante ta door di eherce bo voto.

MAS ta dispuesto di traha na bienestar di e pueblo, sea como gobierno of den parlamento. Pa 31 aña niun di e partidonan no a sirbi e interes di e pueblo. Niun no ta pone e interes di e pueblo prome. Esey ta e motibo pa cual a lanta partido MAS.

Aruba nunca a conoce un cambio. Con por sigura cu awor si lo tin un cambio? MAS lo trece e cambionan pa e pueblo di Aruba, segun Sr. Holmo Henriquez, di partido MAS.