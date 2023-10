E siman cu a pasa e pueblo di San Nicolas a cumpra nan bunita Kalender for di e team di Brazil Taekwondo Stichting. E fin di siman aki e team di Brazil Taekwondo Stichting ta bay ta na San Nicolas un biaha mas pa tur esnan cu no a logra cumpra e Kalender ainda.

E team ta recauda fondo pa nan biahe pa Sur Korea na aña 2024. Nan ta bay Korea pa participa den un camp training y campeonato mescos cu na aña 2015 y 2017.

Tur esnan cu no a cumpra e Kalender tin hopi oportunidad ainda pa sostene e atletanan.Por manda WhatsApp na 5646073 pa haci pedido di Kalender. Si ta desea pa deliver un of mas Kalender, por haci transferencia na BDC # 83060401 y un miembro di Brazil Taekwondo Stichting lo haci entrega te na bo Cas of Negoshi.