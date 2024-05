Manera ta conoci, Weganan Escolar (WE) 2024 ta inicia diasabra, 1 di juni na Compleho Deportivo Nadi Croes & Crismo Angela. Weganan Escolar ta un proyecto deportivo di Ministerio di Enseñansa y Deporte y IBiSA.



E meta di WE Aruba ta pa promove deporte bou di e alumnonan di scol. Weganan Escolar ta un competencia pa e alumnonan di scol preparatorio, basico y secundario cu ta competi den diferente disciplina e.o. futbol, volleyball, beach tennis, badminton, “kids athletics”, WE Baile y e aña aki a introduci un categoria nobo, esta WE Mente.Dos siman di competencia, unda e scolnan lo bataya contra otro pa conkista e titulo maximo. Un total di 1300 alumno di 45 scol ta participa na Weganan Escolar 2024.E gran apertura di Weganan Escolar ta tuma luga diasabra, 1 di juni na Compleho Deportivo Nadi Croes & Crismo Angela. Pa 6 or di atardi e ceremonia oficial lo inicia cu desfile di e scolnan, brassband, show di baile, entrada di e antorcha Olimpico y mucho mas. E mandatario di Deporte ta gradici IBiSA y e comision organisado pa realisa e competencia deportivo aki.

Por ultimo, Minister Endy Croes ta desea tur scol cu ta competi den e campeonato di WE Aruba 2024 hopi exito y ta invita Pueblo di Aruba pa duna sosten y apoyo na nos hobennan.