Pueblo di Aruba Ta Bisa: “No Mas”

Como mucha mayoria di nos por corda e balor y nificacion berdadero di e beach aki pa nos ciudadanonan. Palm Beach. Semanalmente nos yiunan y famia ta disfruta di e beach aki, sea door di zwemles durante ora di scol of den weekend. E beach aki semper a y te ainda ta fungi como e lugar ideal pa un get-together cu famia y amistadnan.. un di nos beachnan preferi pa tur tipo di celebracion.

E dos politiconan tradicional cu a Seal the Deal cu tereno di pueblo, obviamente no ta suficientemente envolucra cu nos pueblo pa compronde e desesperacion y preocupacionnan cu ta reina den nos comunidad pa añas largo. E flie di supuestamente garantisa cu e beachnan aki lo keda publico y cu nos por keda haci uzo di nan, no ta subi mas. Pueblo tin añas di experiencia ora ta trata introduccion di hotel nobo: beachnan ta keda publico berdad, pero ni un pida skina pa publico hala rosea. Pesey, dilanti ningun hotel bo ta mira local ta frecuenta pa disfruta di e trankilidad di nos propio lama, paso poco poco, cu boshi storia bunita, nos beachnan ta wordo kita for di bou di nos nanishi. E unico trato cu nos, bibando riba e pida baranca aki ta haya, ta esun di e security cu kier pa nos stop di stroba e turistanan.

RAIZ a y ta keda propone un modelo nobo di gobernacion, un gobierno cu ta delibera y trece Innovacion y Transparencia y alivio pa su pueblo. Un gobierno cu ta transparente y ta consulta cu su hendenan pa hunto yega na e mihor maneho pa tur, no un grupo privilegia so. Lamentablemente, nos gobiernonan tradicional ta keda opera den un forma selectivamente transparente. Pakico no a consulta of informa pueblo prome cu a firma si boso ta supuestamente transparente? Ta informa nos como pueblo ora MOU ta firma pa evita nos protesta? Asina ta obliga nos pueblo pa guli e pilder(nan) aki?

Como lider di RAIZ mi ta declara awe cu e situacion cu nos ta bibando no a germina for di nada. Ta e politiconan tradicional di AVP – MEP – POR y RED ta responsabel, ya cu ta nan mester percura pa e bienestar di nos hendenan na prome lugar – prome cu inversionista, prome cu turista, prome cu nan interes propio, ta e comunidad di Aruba mester ta prioridad number uno y nunca acepta menos cu esaki. Ministronan ta acusa otro di ken a duna permiso; e realidad ta cu un a parti pa hotel y e otro a parti pa condominio. Anto awor? Dos ministro cu mester a warda e raport di ATA keda cla cu nan estudio di capacidad di carga, a dicidi di core firma prome. Ki clase di gobernacion transparente nan ta kere cu nos tin? Paso semi-transparencia ta un categoria cu nos isla na e momentonan aki sigur no lo beneficia di dje.

Un moratorium mester bin awor. Aruba a supera su capacidad di carga. Saturacion a cuminsa mata e galiña cu ta pone webo di oro pa nos tur por come y biba felis. Locual politica tradicional a logra demostra pa añasnan largo, ta con nan por sigui tene pueblo den nan gara sin cu nos ta sapatia. E temponan ey a caba. RAIZ su punto di salida ta: cu nos lo prefera paga boet cu horca nos mes cu construccion di e 4068 cambernan di hotel cu e gobierno actual kier bombardea nos cu ne den e proximo 4 añanan.

Nos como pueblo mester lanta ariba awe: tempo pa ta pasivo, pa zundra sin haci nada, pa post, duna likes y share riba social media, a pasa dia bieu. Esakinan no lo trece ningun cambio, mucho menos resolve nos problemanan creciente. Nos como pueblo mester uni, exigi y sostene cambionan drastico si nos kier sobrebibi riba e pida baranca aki. Si nos bos y deseonan no ta wordo tuma na serio, si expresa nos opinionnan ta en vano, no ta resta nos nada otro cu protesta y laga nos mensahe resona: “No Mas”.

