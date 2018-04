Pueblo di Aruba no por carga un impuesto di 6% acumulativo

Segun Sra. Arends-Reyes e discusion di debe nacional y tira tur culpa ariba e gobierno anterior di AVP ta uno cu ta hopi facil pa e gobierno nobo di MEP-POR-RED tuma como punto di salida pa tur medida cu lo bay tuma pa pueblo. Ainda ta gaba cu na 2009 a laga e debe nacional na 47% di nos GDP locual nan ta lubida di añadi ta 700 miyon cu e fondonan di pensioen tawata falta pues e 47% cu MEP ta uzando no ta cuadra. Y por a tuma nota tambe cu cada rato e argumentonan ta cambia pa purba bende na pueblo e motibo pa continua cu un aumento di BBO/BAZV cu ta yega na 12% na momento cu e consumidor tin cu paga pa un producto. Comercio ta hopi trankil y a tuma e noticia hopi suave talbes pa motibo cu e aumento lo pasa pa e consumidor, sin corda cu e salarionan ta keda mescos. Pues ta e poder di compra lo bay atras, e consumidor lo por cumpra menos necesidadnan basico pa su famia mientras cu gobierno mes no a reduci nan gastonan den su totalidad. Sin duda algun e costonan di operacion di comercio lo subi, consecuentemente no lo inverti si no ta necesario. Ta keda na gobierno so principalmente e ora pa inverti den nos economia pa e no stagna. Awor ban wak ta con nan lo kier ehecuta e inversionnan cu den corto tempo lo tin mester renobacion, e pregunta lo ta si esaki lo ta sostenibel. Awor tin hasta intencion di cobra belasting riba premionan di loteria, tips y comisionnan di benta pues nada no ta scapa mas. E pakete di compensacion ni e reforma fiscal no a ser inclui den e presupuesto y locual ta propone ta corta mas cu ta duna bek pues e mester wordo bon reevalua den Sra Arends-Reyes su opinion. Ora ta tuma decisionnan grandi asina mester tin rapportnan cu por duna un bista ariba e habilidad di e pueblo pa por carga un aumento asina y kico lo ta e efectonan socio-economico pa nos isla. Awor cu Citgo ta cla pa resumi bek e trabounan di rehabilitacion e argumento di aumento di impuesto ta cay mas dificil ainda pa acepta, mescos cu e PPP nan lo por a wordo paga un otro forma cu no ta door di aumenta bbo/bazv y un AZV tin bon control ariba su gastonan na e momentonan aki. Ora cu gobierno di AVP a haña e fondonan social den bancarota y tawatin un crisis mundial por a cataloga nos pais den un crisis, pero na 2018 cu un economia stabiel ta dificil pa bende un aumento di impuesto pa pueblo. CAFT mes a yega di bisa cu nan ta wak e parti financiero so y nada mas, e aspecto di maneho, vision y economia no ta nan asunto. Pues ta keda na e gobierno pa wak con e ta reken su som sin cu mester mishi cu e pueblo su poder di compra. Esey tawata e promesa di campaña di MEP cu a studia e situacion financiero hopi bon y awor ta bisa cu nan no por saca nan som cu excepcion cu algun Minister ta exigi mas fondo pa nan disponibilidad y presupuesto. E cuenta di tur e aumento di gasto den personal, servicio y huur na Aruba y Hulanda ta pa pueblo paga sin cu nan por wak e como un inversion of ta algo cu lo mehora nan calidad di bida. E aumento di impuesto lo purba tapa wowo di CAFT cu ingresonan lo subi y e consecuencianan di e aumento ta parce di no ta importante pa e gobierno aki. Realidad ta cu CAFT lo continua pa motibo cu un gobierno nobo a sinta y e gobierno no kier cumpli cu norma door di busca fondonan y negosha na beneficio di e pueblo pues pueblo lo mester sufri e consecuencianan cueste loke cueste.

Comments

comments