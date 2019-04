Pueblo di Aruba no bira victima di estafadornan cibernetico

E departamento Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, e departamento cu ta monitor transaccionnan di placa na Aruba, a bin constata algo preocupante. Ultimamente a bin ripara cu e cantidad de hendenan di Aruba cu ta mandando placa afo pa personanan cu nan a topa riba social media ta aumentando. Esaki ta bini basa riba un relacion crea entre e persona di Aruba y e persona di e otro pais. Tuma nota cu e relacion no ta solamente basa riba romance. Relacion di amistad tambe tin e consecuencia aki. Mayoria biaha e comunicacion ta via skirbimento (text) via social media, contact via e-mail, casi nunca ta comunica via telefon, skype of otro. Sea e relacion ta uno romantico of uno di amistad, no ta importa.

E ta bira un relacion cu tin un cierto confiansa of dependencia. Manera cu e estafador aki establece e relacion cu su victima, diripiente e ta haya su mes den un of otro preta di urgencia. E urgencia ta di tal indole cu ta net abo, cu ta na Aruba, so por sac’e for di dje. E motibonan di urgencia ta entre otro: e estafador diripiente a haya sa cu e tin un malesa terminal y mester di tratamento medico p’e por cura; guera civil of otro asunto liga na intrankilidad civil. E personahe mas comun di e estafador ta: militar; viudo cu un yiu enfermo; ingeniero of un contratista dedica na su trabou.

E tecnica di traha ta. Prome biaha(nan) ta pidi suma(nan) chikito y gradualmente

ta aumenta e sumanan. Sa surgi situacionnan unda e victim ta hinca su mes den

debe pa yuda e estafador. E estafador ta presenta carta di dokter falsifica, carta di

abogado falsifica tur esaki pa sostene su gañamento. E victima na su turno ta uza

un negoshi cu ta haci transaccion di placa (p.e. Western Union) pasobra e ta lihe y

barata, pago via banco y ultimamente ta ripara cu ta haci uzo di credit of debit

card. E victima ta manda esaki pa e estafador haci uzo di dje.

Conseho, tene cuidao cu gastamento di placa cu bo a traha asina duro p’e. Si a

caso Bo ta sinti cu Bo a bira victim di un estafador, no tene berguensa. Hopi ta

esnan cu ta bira victima di un estafador cibernetico. Taha otro door di conta Bo

experiencia. Denuncia esaki na polis. No conta cu Bo lo haya Bo placa bek. Tambe,

ta dificil pa descubri e paradero di e estafador pasobra nan ta haci uzo di

telefonnan pre-pago, nombernan falso, internet y e-mail sigura. Pero abo si por

spierta otro pa nan no bira victima.

