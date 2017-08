Pueblo Britanico ta recorda 20 aniversario di fayecimento di Lady Diana

LONDON, Reino Uni- Diahuebs 31 di Augustus lo ta e di 20 aniversario di e morto di Diana of Wales, mama di prins William y prins Harry. Diana a lucha na fabor di un monarkia Britanico menos streng y mas cerca di e pueblo.

Relaciona cu e aniversario aki, documentarionan riba su bida, exposicionnan di su shimisnan y obhetonan personal, y tapenan sin edita a sali na lus publico revelando su secretonan mas intimo.

Diana of Wales, kende tabata divorcia di e heredero di e monarkia Britanico, prins Charles, a perde su bida den un accidente di trafico den e tunnel Pont de L’Alma na Paris.

Yiunan di Diana tabata kier a honra nan mama, mustrando e publico, den un documentario recien, un coleccion di potretnan cariñoso y cu ta mustra un Diana alegre disfrutando di un picnic of un dia den un parke di diversion.

Cu e documentario aki, e prinsnan tabata kier a acerca e valornan di nan mama na e generacion nobo, como tambe su trabao pa yuda esunnan menos favoreci of su campaña pa elimina e minanan anti- persona, algo cu a bira realidad despues di su morto.

William y Harry den e documentario “Diana, nos mama: bida y legado” , transmiti algun siman atras pa e canal di television ITV, a confesa cu papia tocante e morto tragico di nan mama “tabata tin un efecto balsamico”, aunke cu nan ta bisa cu “ta ultimo biaha cu nan lo haci esaki na un manera asina sincero”.

Kisas un di e declaracionnan mas revelador, tabata di e prins Harry, cu a expresa pa prome biaha sin restriccion y a critica e paparazzi cu a sigui e auto unda Diana tabata biahando den e tunnel Pont de L’alma y saca potret di e accidente mientras cu su mama tabata muriendo riba e sienta patras.

Di otro banda, William ta esun cu a hereda e estilo di monarkia cercano di loke su mama tabata gusta, manera por a mira na Juni ultimo unda cu e prins a acerca pa consola e victimanan di e candela devastador den e Grenfell Tower, caminda cu 80 persona a perde nan bida.

Un otro aniversario, y e pueblo Britanico ta bolbe recorda un di e muhenan mas famoso di mundo, cu tabata resalta pa su elegancia, su labor humanitario y door di tabata asina generoso y tabata tin “compasion y vocacion di servicio”.

Diana tabata biahando den un auto hunto cu su amigo Dodi Al Fayed na momento cu e accident a sosode, despues di cu paparazzi tabata nan tras desde cu nan a sali for di e Ritz Hotel di Paris.

Den e accidente a muri tambe Dodi Al Fayed y e chauffeur Henri Paul.

Publico ta bin trece bouquetnan di flor na porta di Kensington Palace, unda cu Diana a biba pa mas di 15 aña, durante su matrimonio cu Prins Charles y ainda despues di su divorcio,

Sir Elton John, un amigo di cercano di Diana y compañero den e campaña contra di HIV y Aids a rindi homenahe na Lady Di, ariba su cuenta di Instagram.

E cantante cu a presenta un cancion alternativo na “Candle in The Wind” na su entiero, a post un potre di nan dos y a caption esey: “20 aña pasa awe, mundo a perde un angel #RIP”

Ken Wharfe, un personal di siguridad di e Lady Di y bodyguard di su dos yiunan, a bisa cu pa Diana, su dos yiunan semper tabata prome cu su obligacionnan di realesa.

“Su trabao a hib’e varios parti di mundo, den termino di obligacion real, pero na unda cu e por ta, sea den e pais mes of den exterior, semper tabata asina “Mi mester bay bek wak mi yiunan”. Esey tabata crucial den su bida.

“William y Harry ta uzando nan mama como modelo, pa motibo cu nan sa cu esey tabata un di su trabaonan. Tabata su caracter distintivo den su trabao cu a trece mas cerca di su pueblo, mas cerca di e pueblo”.

Morto di Diana

“E prinses di Pueblo” Lady Diana Spencer a muri den un accident di trafico horibel den e tunel. Diana a wordo transporta pa un hospital caminda cu el a muri a consecuencia di e heridanan ricibi den e den e accidente. Loke a sigui tabata un siman hopi emocional y inolvidabel den historia Britanico, unda cu e pueblo mester a realisa y acepta cu nan prinses stima ya no tabata t’ey mas.

Hopi ta recorda e caha di Diana decora cu flornan y e bandera real habri ariba e caha. Pero tambe e peso cu e caha tabata tin y con dificil e tabata ta pa e guardianan Gales cu a carga e caha.

E caha tabata pisa un kwart tin ya cu e tabata fura cu lood, segun tradicionnan di realesa. Sinembargo, na momento di su morto, Diana no tabata casa mas cu prins Charles y tabata carga unicamente e titulo di Lady Diana Spencer.

E hecho cu e tabata asina famoso y stima entre e pueblo Britanico y rond mundo, a pone cu el a haya un entiero di estado y a haya un caha fura cu lood manera un persona di realesa.

Lood ta preserva e curpa pa un aña, nan ta wordo gesealed y e proceso di descomposicion ta bay mas lento.

Ley na Reino Uni ta stipula pa un caha wordo geseal si e ta internacion ta tuma luga ariba tera.

Lady Diana Spencer tabata suppose di a wordo dera den e cripta familiar den nan misa local, pero Earl Spencer, ruman homber di Diana a cambia e plannan na interes di e siguridad di e publico y a opta pa der’e ariba e tereno di Althorp Park riba un isla conoci como The Ovals den e Althorp Park’s Pleasure Garden.

