Pueblo a papia cla pa MEP y AVP bay goberna

Durante bishita cerca gobernador di Aruba, Rudy Geerman a splica cu nan a wordo invita como SER, hunto cu e secretario di e instancia. Durante e bishita aki ta pa duna duna opinion y puntra kico ta pensa. Ta kere cu na prome luga pueblo a papia un palabra cla. El a duna e dos partidonan mas grandi e cantidad di asiento igual, consecuentemente e deseo di e pueblo ta pa nan dos bay traha. E posibilidad lo mester keda habri cu lo purba di papia cu e dos partidonan y si acaso esey no logra, ta nifica cu un di e partidonan ey mester busca un base mas amplio cu ta posibel, pa e ora eynan hiba e gobernacion.

SER ta kere cu Pueblo a papia cla. Ta nifica cu tin un tarea. A trece diferente punto dilanti, caminda cu ta di preocupacion, pero na su debido tempo, despues cu awor aki Gobernador tin su tarea di sondea, despues di papia cu tur instancia, e ora bay papia cu e formador, pa e ora busca posibilidad, e ora por bay mas den detaye.

Geerman a splica cu nan rol den e caso aki ta pa Conseha Gobierno. Na momento cu Gobierno pidi un conseho, e ora eynan nan lo duna un conseho. Tambe nan rol ta, apesar cu nan no haya ningun peticion di Gobierno, tin e libertad, ley ta duna nan esey, cu nan mes por bin cu algun tema cu no tin nada di haber cu un pregunta cu Gobierno haci. Den e caso aki SER, ta consisti di e personal completo di SER, pa loke ta e raad, tres sindicato ta representa eyden, tres dunado di trabao y Gobierno tin tres hende cu ta represent’e. Ta haya un base amplio di discusion di hende cu ta representa diferente departamento y e ora eynan bo conseho ta wordo carga e totalidad. Esey ta e tarea di SER pa duna un conseho.

E scenario ta bay cambia. Ya no lo ta un Gobierno di un solo partido, sino di dos, of por ta hasta tres partido. Rudy Geerman ta splica cu e rol di SER ta keda mesun cos, pasobra esey lo no cambia. Cualkier Gobierno sinta eynan, den e caso aki, bo Prome Minister ta cay directamente bao di dje, e ora nan por manda den e caso aki pidi un conseho pa SER y nan, den e constelacion cu nan ta awor aki y cu e trahadonan di SER ta completo, e trabao ta sigui, sea cualkier Gobierno cu ta keda. E rol di SER nunca no ta cambia.

Geerman a sigui splica cu tur Gobierno mester respeta y duna mas balor na su institutonan cu ta dun’e conseho. Eynan nan tin un tarea pa haci, unda cu ta duna mas balor na bo institutonan. No ta por nada tur pais den mundo tin e tipo di institutonan aki. Nan den e caso aki, por conseha e ora eynan pa tuma un decision miho. Geerman ta kere, den e caso aki, e institutonan full di Aruba mester dunanan un tiki mas balor.