Diadomingo mainta trempan a tuma luga e Caminata pa Meneer Delo Maduro, kende ta sufri di Multiple Sclerosis. E meta di e caminata tabata pa recauda fondo pa e bay busca di un tratamento cu tal dun’e un miho calidad di bida pa e por sigui eherce su profesion di maestro di scol primario.

Delo Maduro na 2019 a wordo diagnostica cu MS, mescos cu su ruman homber Enzo Maduro kende ta sufri di esaki pa mas cu 20 aña caba.

Hopi lihe despues di e diagnostico Delo mester a bandona su profesion como maestro full time y awo ta solamente un invaller. Pa malesa MS no tin un cura pero si tratamento cu ta frena e enfermedad di avansa lihe. Sinembargo pa e enfermedad aki di mil cara e tratamento pa e malesa so no ta suficiente, mester tin un forma pa mehora calidad di bida. Den caso di Meneer Delo Maduro, como maestro di scol primario, esaki ta hopi importante. Su ruman homber Enzo Maduro, kende tabata Broeder na Cas di Anciano, hopi lihe a bandona su profesion pasobra el a haya e MS di un forma asina agresivo cu e no por a eherce su profesion mas, ya cu su man- y pianan tabata tembla hopi.

E Caminata tabatin como meta pa Delo sigui un tratamento na un clinica na Merca, cu no ta wordo cubri door di AZV y cu ta costa rond di 10 mil florin. Cu e caminata y donacionnan ricibi a logra yega hopi leu cu e recaudamento di fondo pa cubri e tratamento aki cu lo tuma luga fin di juli.

Diadomingo tabatin participantenan cu a yega di sorpresa, tabatin participantenan den rolstoel of yuda pa otro hende cu a cana e ruta for di Costa Linda te na Phoenix. Tabata bunita pa mira dos excompañero di scol di Colegio Pariba cu tambe a participa. Pero tambe ex alumnonan cu el a duna les durante e 23 añanan desde cu el a gradua for di IPA.

Delo ta gradici no solamente esnan cu a participa pero tambe esnan cu a cumpra carchi den forma di colaboracion of otronan cu conoce y a simplemente haci un donacion. Keda pendiente pasobra na momento cu e yega Merca lo manda informacion riba Facebook di e tratamento intensivo di un siman cu e lo pasa aden, for di mainta te atardi.

Mester bisa cu 30 di mei ta e fecha riba cual internacionalmente ta wordo recorda como Dia di MS. Aki na Aruba tin 30 persona registra cu ta sufri di e malesa aki, pero tin hopi mas sufriendo den silencio inconsciente di esaki. Ta Merca ta calcula cu tin un miyon pashent di MS.

MS

Multiple Sclerosis ta un trastorno den cual e sistema inmunitario di e curpa ta ataca e capa protector di e celnan di cerebro, e nervio optico y medula espinal cu yama “vaina di mielina”. E vaina aki sa wordo compara cu aislamento cu un waya di coriente tin.

E causa di multiple sclerosis ta desconoci, pero ta sospecha cu un virus of un antigen desconoci ta esnan responsabel cu ta causa di algun forma, algo straño den e sistema inmunologico, cu sa aparece na un edad hopi trempan. E curpa, pa algun motibo, ta produci anticurpanan contra su mesun mielina.

Si un hende ta interesa pa haya mas informacion, por tuma contacto cu Meneer Delo Maduro na tel: 569 8452