Publico lo cera conoci cu edificio nobo di Hospital

Pa 2 aña largo a traha duro riba e di dos edificio nobo di Hospital. Awe un y tur por admira un joya di edificio. Hospital ta orguyoso di mira cu e edificio ta kedando cla y cu pronto lo por cuminsa haci uzo di dje. Personal medico y hopi empleado di hospital ya caba por a cana rond y admira e diferente pisonan den e edificio pa asina nan cera conoci cu e cambionan.

Director encarga cu cuido medico di Hospital, Ezzard Cilié, ta contento di mira con leu nan a yega desde cu a start sali cu e proyecto grandi y importante aki. Pa cu esaki Cilié y Hospital completo ta haya importante pa comunidad di Aruba tambe mira con e edificio nobo ta kedando. Dia 1 di augustus 2017 Hospital lo tin un asina yama “Open House” pa comunidad di Aruba parti mainta, unda cu pueblo mes lo por mira con bunita e edificio nobo ta di paden y pafo. E “Open House” lo ta di 9:00 AM te cu 12:00 PM. Pa e “Open House’ por haci uzo di e parkeo di e edificio nobo y ta pasa na e entrada principal di nos Spoedeisende Hulp nobo.

Durante e “Open House” e bishitantenan lo ricibi un “mini tour” duna pa un guia di Hospital den nos Spoedeisende Hulp nobo y alabes por mira tur e facilidadnan cu departamento di maternidad nobo tin pa ofrece. Si pa motibo di tempo no ta posibel pa contesta tur pregunta of si e preguntanan p.e. ta hopi tecnico lo tin un box disponibel pa asina por haci esaki via un formulario y lo manda e contesta durante e dianan cu ta sigui.

Mirando cu ta un Hospital ta pidi encarecidamente pa no acudi e “Open House” aki cu mucha.

Hunta di Directiva sigur kier a haci uzo di e momento aki pa bisa danki na cada persona cu di un of otro manera a haci e proyecto di e edificio nobo aki posibel. Aruba ta cla pa un era nobo den cuido medico na Hospital.