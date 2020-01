Publico carnavalesco por pasa na DIP pa cumpra peticion pa Kavel

DIP ta e departamento cu ta encarga cu otorgamento di kavelnan pa nos carnaval. Den cuadro di e tarea ey DIP ta publica adhunto su calendario pa Carnaval 2020. Tur e actividadnan aki lo tuma lugar den e edificio di infrastructura (INFRA-complex) na Sabana Blanco no. 68.

Buzonnan pa peticion pa kavel.

Publico carnavalesco lo por cumpra su peticionnan pa kavel na DIP y lo tin 5 buzon pa deposita e peticionnan. Dos buzon pa kavel pa parada grandi na Oranjestad, un buzon pa kavel pa bende cuminda y bebida pa Carnaval na San Nicolas, un buzon pa bende cuminda y bebida pa Carnaval na Noord y un buzon pa bende cuminda y bebida pa Carnaval na Oranjestad.

Diamars 7 di januari 2020 te cu Dialuna 13 di januari 2020 por cumpra y deposita peticion pa kavel pa Carnaval 2020 na oficina di DIP di 8.00 a.m. pa 12.00 p.m. y di 1.00 p.m. pa 3.30 p.m. Diamars 14 di januari 2020 den presencia di notario lo saca e nombernan di e personanan cu ta bin na remarca pa un kavel.

DIP kier recorda tur persona cu ta bin na remarca pa haya un kavel pa tuma bon nota di e condicionnan cu ta aplicabel pa e permiso di e kavel. Si no cumpli cu un of mas di e condicionnan stipula den e permiso, lo cancela e permiso, cu consecuencia cu e kavel lo wordu otorga na un siguiente persona riba lista. Tambe e persona lo no bin na remarca mas pa haya permiso pa un kavel pa Carnaval den futuro. DIP no ta acepta ningun poder (machtiging) pa bin busca permiso pa un kavel. E persona cu a bin na remarca pa haya un kavel mester ta personalmente presente na DIP pa busca su permiso.

Peticion pa kavel pa trailer, stellage of auto.

Tur persona mayor di edad (18 aña pariba) por haci un peticion na Minister encarga cu Infrastructura, pa medio di DIP pa bin na remarca pa haya un kavel canto di caminda riba e ruta di Carnaval na Oranjestad. Si bin resulta cu e persona cu a haci peticion no tin 18 aña ainda automaticamente su peticion ta invalido.

Cada peticion ta costa Af. 4,= na stampia, segun e Zegelverordening (AB 1998 no. GT 1), art. 34. Un persona por bin na remarce pa permiso pa un kavel so. Si acaso un persona su nomber sali mas cu un biaha, e prome biaha so lo conta pa haya un kavel. Igual ta conta si acaso un adres sali mas cu un biaha, e prome nomber registra na e adres ey ta conta pa un kavel.

Prijs pa kavel (permiso) ta: Afl. 25,= pa retributie, Afl. 4,= stampia y Afl. 135,= pa precario, segun e Retributie en Legesbesluit Directie Infrastructuur en Planning (AB 2004 no. 7), art. 1.

Personanan cu ta bin na remarca pa haya un kavel pa medio di e tombola na oficina di DIP tin cu acudi personalmente na DIP situa den e Compleho di Infrastructura na Sabana Blanco 68 pa scohe su kavel. E scohemento di kavel lo bai segun e sequencia cu a saca e nombernan for di e tombola. E persona cu bin scohe su kavel mester bin cu un identificacion valido, sea cedula, rijbewijs of paspoort.

Den e parkinglot dilanti The Cinema, Parlamento, Bestuurskantoor y tambe dilanti di ex- Douanekantoor, The Jewelry Center y Royal Plaza NO por pone auto of tent. No ta permiti pa pone trailer, stellage, pallet of carton den e parkinglot aki.

Den caso cu un persona cu a bin na remarca pa un kavel y no a haci uso di esaki un siman prome cu e dia di e parada grandi di carnaval esta diadomingo dia 16 di februari 2020, e permiso ta caduca y DIP por duna e kavel aki na un di e otro personanan cu ta aparece riba e lista di espera na DIP.

Desde dialuna dia 3 di februari 2020 ta permiti pa pone trailer, stellage of auto (entre 7.00 a.m. y 7.00 p.m.) cu excepcion di L.G. Smith Boulevard caminda DOW lo instala tent. Prome cu dialuna dia 09 di maart 2020 tur trailer, stellage of auto mester ta kita.

Peticion pa kavel pa bende cuminda y bebida.

Pa bin na remarca pa un kavel pa bende cuminda y bebida, un persona mester haci un peticion na Minister encarga cu Infrastructura, pa medio di DIP. E peticion aki tin e mesun procedura cu e peticion ariba menciona. E persona cu a bin na remarca pa haya un kavel pa bende cuminda y bebida mester pidi un “Buffetvergunning” na Directie Wetgeving en Juridische Zaken despues di a ricibi su permiso na DIP.

Tin en total mas o menos 12 kavel di Gobierno disponibel pa benta di cuminda y bebida na Oranjestad, Noord y San Nicolas.

DIP lo entrega e permisonan di e siguiente manera:

Procedura pa scohemento di kavel na DIP.

Promer dia, diasabra, 1 di februari 2020, cuminzando for di 8.00 a.m. en punto.

1) Tur buffetvergunning pa districto di Oranjestad.

2) Number 1 te cu number 50 (trailer/tent/stellage).

3) Pauze ± 1 ora.

4) Number 51 te cu number 100 (trailer/tent/stellage).

Segundo dia, diadomingo, 2 di februari 2020, cuminzando di 8.00 a.m. en punto.

1) Tur buffetvergunning pa districto di Noord y San Nicolas.

2) Number 101 te cu number 150 (trailer/tent/stellage).

3) Pauze ± 1 ora.

4) Number 151 te cu e ultimo number (trailer/tent/stellage).

E persona cu yega laat ta perde su turno y lo mester keda warda te despues cu yama e ultimo persona prome cu pauze of prome cu cuminza cu e 50 siguiente personanan of despues cu yama e ultimo persona pa e dia ey.

Personanan cu tin buffetvergunning pa districto di Noord y San Nicolas por cuminza pone nan trailer of tent desde diaranson, 3 di februari 2020, pa districto di Oranjestad tambe por cuminza pone nan trailer of tent desde dialuna dia 3 di februari 2020 (entre 7.00 a.m. y 7.00 p.m.).

DOW lo instala tent riba e kavelnan na L.G. Smith Boulevard pa personanan cu a bin na remarca pa e kavelnan aki pa medio di tombola. Riba dicho kavelnan no ta permiti pa para auto, pone stellage of trailer ni cualkier otro objecto cu por trece daño na e suela.

Tambe lo tin tribuna disponibel riba e ruta pa facilita personanan cu no a bin na remarca pa kavel y/of ta desea pa hasi uso di un tribuna pa disfruta di Carnaval. Pa esakinan no ta existi ningun tipo di reservacion. Esun cu yega prome por tuma asiento riba e tribuna.

Tambe lo tin mas o menos 7 toilet trailer instala riba e ruta di carnaval pa facilita e publico.

