Diasabra ultimo, 28 di oktober 2023, Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a organisa su conocido evento ‘Aruba Chamber Business Event’. Ya pa dos aña consecutivo ta organisa esaki ariba un diasabra mainta.

Aruba Chamber Business Event ta e gran evento anual di KvK cu ta enfoca riba e empresario local y cu ta duna atencion na topico cu ta impacta nos economia y e mundo di haci negoshi en general. E aña aki a conta cu 3 orador, dos internacional y un local. Pa e edicion aki e topico tabata ‘Securing your financial freedom: the path to financial freedom begins here’.

Den un sala completamente yen na Embassy Suites, nos tres oradornan invita a sorprende tur presente cu nan tremendo presentacionnan. Cada un a comparti varios experencia den nan bida personal como tambe tips esencial pa traha un base solido pa un bienestar financiero.

KvK ta gradici Caribbean Mercantile Bank N.V. pa aporta grandemente como patrocinado principal di e evento. Alabes, ta gradici Complete Solutions y Digital View como colaboradonan di e evento aki.

Cu un bon structura y programa dinamico

Na yegada un y tur por a disfruta di un breakfast buffet amplio, y tambe combersa cu demas persona presente. E evento a cuminsa cu palabranan di bon bini door di e maestra di ceremonia, sra. Charisse Hoen-Daly y despues e discurso di Presidente di Directiva di KvK, sr. Gavril Mansur.

E prome presentacion a wordo duna door di sr. Daniele Ferrara, Chief Financial Officer di Gianni’s Group. Sr. Ferrara a cuminsa su presentacion na un manera hopi interesante ofreciendo participantenan den e audiencia $100 pa cualkier persona cu ta dispuesto pa conta nan motivacion pa ta presente na e evento. Siguientemente, sr. Ferrara a conta su trayectorio como CFO di Gianni’s Group y a splica cu e no tin un titulo universitario den finansa, pero cu a haci e preguntanan critico na e personanan corecto. Su persona a splica cu ta di suma importancia pa compronde bo finansa y haci pregunta, regla asuntonan di herencia adelanta, sigui educa bo mes y busca conseho di profesionalnan. Daniele a comparti tips y strategianan valioso con pa crea un base solido pa yega na libertad financiero.

Siguientemente, sra. Princess Castleberry, Global Welness & Risk Consultant, a splica con pa crea un balans entre bo rikesa y salud. Segun sra. Castleberry, tur hende ta desea pa crea mas rikesa. Sinembargo, den e proceso aki hopi persona ta sacrifica nan salud (mental), tempo cu famia, y relacionnan, mientras otronan ta lubida di proteha nan negoshi. Segun sra. Castleberry, tur lider eficiente ta un ‘risk manager’. Esaki ta encera identifica y analisa e riesgo, determina e probabilidad cu esaki lo por pasa, calcula e impacto di esaki, y busca solucionnan pa mitiga esaki. Pa e motibo ey ta sumamente importante pa crea un plan di accion pa proteha bo mes, bo famia y bo bienes.

Por ultimo sr. Peter Bielagus, ‘America’s Financial Educator’, a sa di motiva y anima e sala completo cu su energia halto y positivo. Sr. Bielagus a papia tocante e importancia di maneha e fluho di placa (cash flow), cual segun sr. Bielagus, ta mas importante cu e cantidad di placa (cash). E la splica con por yega na libertad financiero den un par di stap simpel. Segun sr. Bielagus, ta importante pa wak e meta financiero cu bo kier logra den pasonan chikito. Pa ilustra esaki, sr. Bielagus a splica con e mes a logra cumpra un cas na balor di $365,000 pa solamente $1666. Por ultimo, su persona a indica cu mas placa no necesariamente kiermen mas felicidad.

Despues di cada presentacion, a duna e publico e oportunidad pa haci pregunta na e orador. Alabes, durante e mainta aki, a parti varios premio entre e participantenan.

Publico presente sigur a haya hopi informacion valido y practico con pa maneha nan finansa y logra nan libertad financiero. Maestra di ceremonia, sra. Hoen-Daly a clausura e parti oficial cu algun palabra y a gradici cada orador y tur esnan presente pa haci e evento uno exitoso.