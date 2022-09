Diasabra ultimo, 24 di september, Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a organisa su conocido evento ‘Aruba Chamber Business Event’, cu despues di 3 aña a bolbe tuma lugar. E biaha aki, na contrario di varios añanan, a organisa esaki ariba un diasabra mainta.

Aruba Chamber Business Event ta e gran evento anual di KvK cu ta pone enfasis riba e empresario local y ta duna atencion na topico cu ta impacta nos economia y e mundo di haci negoshi en general.

Den un sala completamente yen na Renaissance Convention Center, nos cuatro oradornan invita a sorprende tur presente cu nan tremendo presentacion cu contenido interesante. Cada un a comparti varios experencia (real life stories) tanto den nan bida persona como tambe for di nan aspecto como comerciante cu ya algun aña di experencia.

Pa e edicion aki e topico tabata ‘How to build a resilient business for the future’.

E aspecto di cambio repentino pa via di influencia interno of externo por afecta un negoshi si esaki no ta bon prepara y cu un team fuerte pa enfrenta momentonan di dificultad.

Durante e presentacionnan a bin dilanti diferente strategia con pa vence esaki y con pa crea un negoshi cu ta sostenibel y duradero. Alabes, a enfoca riba desaroyo y crecemento personal den area di liderazgo y motivacion propio como persona y empresario. KvK ta gradici Caribbean Mercantile Bank N.V. y ENNIA Aruba pa aporta grandemente como patrocinado principal di e evento. Alabes, ta gradici Qredits, The Lab y Hunter Security cu tambe tabata sponsors di e evento aki.

Cu un bon structura y programa dynamico:

E evento a cuminsa cu palabranan di bon bini door di e maestro di ceremonia, sr. Gavril Mansur y despues e discurso di Presidente di Directiva di KvK, sra. Monica Kock.

E prome presentacion a wordo duna door di sr. Martin de Boer, comerciante y Sales Director, EuroParcs Hulanda. Sr. de Boer a conta su experencia como entrepeneur. Honestamente, sr. Martin de Boer a conta cu e tabatin hopi ideanan sublime y lanta diferente compania, pero pa varios motibo e compania no a logra di ta duradero. Na varios ocasion sr. Martin de Boer no tabata exitoso pero a nenga di bandona su soño, y siña di su erornan. Despues di a traha hopi duro a logra di ta exitoso como marketing Director pa Corendon, y mas recien como comercial Director pa EuroParcs.

Siguientemente, sr. Henry van den Berg, Director di ENNIA, a cubri e topico ‘Innovation or Adaptation’. Sr. Van den Berg a indica cu pa tur impresario ta sumamente importante di purba di visualisa e futuro di e compania y con pa adapta procesonan, productonan y bin cu idea innovativo cu ta atrae cliente. Particularmente hendenan jong cu ta pensa “out of the box” y por bin cu ideanan innovativo cu ta fortifica e nivel di resiliencia di un compania.

Publico presente sigur a haya hopi informacion valido y practico pa nan negoshi como tambe real life stories cu por sirbi como learning moments y eye opener pa nos empresarionan local.

Sra. Romilde van Commenee a papia tocante e caracteristicanan di un lider y con bo por mehora liderazgo y crea un team fuerte y exitoso. E la splica cu e strategia pa dirigi un team ta depende na un banda di e caracter di e persona cu mester lidera, y na otro banda na e tipo di hende cu ta forma parti di e team. Cu otro palabra, nos no por copia un strategia exitoso, nos mester desaroya un strategia specifio pa cada team. Pa motibo ey ta sumamente importante pa analisa si e personanan cu ta forma parti di bo team tin nan enfoce mas tanto riba tarea of riba hende, y si nan ta introvert of extrovert.

Por ultimo, Sr. Jacob Brown, empresario y motivational speaker a sa di motiva y anima e sala completo cu su energia halto y positivo compartiendo un storia sumamente interesante tocante empowerment, self believe y con pa percura pa bo propio exito y locual ta stimulabo (whatever drives you). Sr. Jacob Brown tambe a conta cu bida di entrepreneur no ta nada facil, y tras di cada exito tin varios fayo, pero ta importante pa “fail forward” pa por yega na e momento exitoso. Segun Jacob, cada un di nos ta un “Buddha di Oro”, kiermen nos tur tin e posibilidad di luci, pero nos mester busca nos forsa interior pa nos biba den harmonia cu nos mes.

Despues di tur presentacion a duna e publico e oportunidad pa haci pregunta na e oradornan.

Pauze cu network y ambiente musical ameno

Durante e pauze un y tur por a disfruta di algo di come y bebe y tambe probecha e momento pa combersa cu demas persona presente y bishita booth di nos patrocinadonan principal cu tabata decora elegantemente segun nan branding corporativo.

Guitarista, Chris Kross, a comparti algun palabra tocante ‘pasion’ y a señala e importancia di pasion pa locual bo ta haci’ y a presenta un tema musical cu a representa su speech. Despues di esaki su persona a entretene esnan presente cu su musica den un esfera ameno riba escenario.

Presidente di directiva di KvK a clausura e parti oficial cu algun palabra y a gradici cada orador y tur esnan presente pa haci e evento uno exitoso.

En conexion cu e evento KvK, a produci un encuesta pa asina colecta informacion riba e evento anual. Si bo persona tin algun comentario of sugerencia pa sigi engrandece e evento anual di KvK y ta interesa den e encuesta, fabor di manda un e-mail na [email protected] of tuma contacto cu e departamento di BIS na telefon 582-1566 ext. 30/35/42. Intencion di KvK ta semper pa brinda informacion y contribui na un miho comercio cu mas oportunidad y exito na Aruba.