Publico a disfruta di tremendo presentacion nan con pa yuda negoshi crece

Diabierna 27 di september ultimo Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a organisa su evento anual Aruba Chamber Business Event 2019. E evento tabata uno exitoso cu a tuma luga e biaha aki den Ballroom di Hilton Aruba. E Aruba Chamber Business Event ta e gran evento anual di KvK cu ta pone enfasis riba e empresario local y ta duna atencion na topico cu ta impacta nos economia.

Pa e ocasion aki e topico di e anochi tabata dirigi riba ‘How to thrive your business in a changing economy’ caminda e importancia di yuda un negoshi bay dilanti y sigui crece a wordo discuti. E comerciante ta wordo confronta cu hopi obstaculo cu ta presente den nos economia y durante e presentacionnan a bin dilanti diferente strategia con pa vence esaki. KvK kier gradici Caribbean Mercantile Bank N.V. y ENNIA Aruba pa nan contribucion como patrocinado principal pa e evento.

Un programa cu a gara e publico su atencion

A habri e parti oficial di e anochi cu Himno di Aruba canta door di sra. Hilyann Croes. A continua cu un bunita show di baile cultural presenta pa NLG Dancers. E moderador, sr. Mark-Benson Denz a bisa publico presente bon bini y despues a toca turno na e di Presidente di Directiva di KvK, sr. Kawish Misier cu a hiba un discurso. Siguientemente Sr. Armin Solognier di Caribbean Mercantile Bank N.V. y tambe sr. Henry van den Berg di ENNIA Aruba a haya e oportunidad di duna algun palabra na e publico.

E prome presentacion di e anochi a wordo duna door di sr. Frans Ponson. Sr. Ponson ta un empresario local y un conocido comerciante. E publico a keda encanta cu su presentacion caminda e la elabora riba e topico di innovacion y con den su experiencia personal un negoshi ta crece, sigui desaroya y bay cu tempo pa por sobrevivi.

Sr. Ponson a termina su presentacion y e ora sr. Carl Gould a wordo yama riba escenario. Sr. Gould ta e keynote speaker di e evento y ta invitado internacional cu tin hopi renombre internacionalmente pa su contribucion na e exito di hopi companianan multi miyonario. Sr. Gould a duna un presentacion unda e la splica riba e 7 etapanan di crecemento di negoshi. E publico presente sigur a haya hopi informacion valido y practico pa nan negoshi. Despues cu di e dos presentacionnan a termina, a duna e publico e oportunidad pa haci pregunta na e oradornan di e evento.

Directiva di KvK a clausura e parti oficial cu algun palabra y a gradici e oradornan y tur esnan presente pa haci e anochi uno exitoso y sperando cu nos comerciantenan mira e balor cu por wordo agrega na nan negoshinan por sigui crece y stimula economia di Aruba.

Clausura cu network y bon ambiente musical

Despues di e tremendo presentacionnan a sigui cu e parti social caminda por a discuti riba e topico di e anochi y crea of reforsa e lasonan comercial den un ambiente ameno. Esnan presente por a comparti nan experiencia acompaña di un aperitivo y bebida. Pa termina e evento publico presente por a disfruta di e bon entretenimento musical di ‘N Fusion caminda publico por a goza, baila y disfruta di e evento di KvK.

En conexion cu e evento KvK a produci un encuesta pa asina colecta informacion riba e evento anual. Si bo persona tin algun comentario of sugerencia pa engrandece e evento anual di KvK y ta interesa den e encuesta, fabor di manda un e-mail na [email protected] of tuma contacto cu e departamento di BIS na telefon 582-1566 ext. 27/30. Intencion di KvK ta semper pa brinda informacion y contribui na un miho comercio cu mas oportunidad y exito pa Aruba.

Aruba, 30 di september 2019

Camara di Comercio y Industria (KvK)

